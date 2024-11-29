Hasan Arat hasta mı? Açıklamasındaki özel sebepler ifadesi taraftarın gündeminde

29 Kasım 2024 16:08 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 16:16

Beşiktaş'ın başkanı olan Hasan Arat bugün yaptığı açıklama ile Beşiktaş Kulübü başkanlığını bıraktığını duyurdu. Göztepe maçında alınan yenilgi sonrası siyah beyazlı ekipte sorunlar devam ediyor. Arat'ın özel sebepler açıklaması ise taraftarın dikkatini çekti.

Hasan Arat​, Futbol A.Ş.'deki başkanlığından istifa​ edip yerini Hüseyin Yücel​'e devretmişti. Bugün yaptığı açıklama ile kulüp başkanlığından da istifa ettiğini paylaştı.

İstifa açıklamasında yer alan özel sebepler ifadesi sonrası hasta mı merak edilmişti.

HASAN ARAT HASTA MI?

Son seçimde Beşiktaş​ başkanı olarak seçilen Arat'ın istifasında yer alan "özel sebepler" ifadesi akıllara hastalık durumu olduğunu getirmişti.

Kulüpten ve Arat'tan konu ile ilgili bir açıklama bulunmazken sağlık durumu ile ilgili bilgi bulunmuyor.

Özel sebepler açıklaması sonrasında taraftarın gündeminde hastalığı olup olmadığı yer almıştı fakat şu an için bilinen bir hastalık durumu bulunmuyor.

HASAN ARAT İSTİFA AÇIKLAMASI SON DAKİKA

Bugün yapılan sosyal medya paylaşımı ile Arat'ın ayrılığı duyuruldu. X platformunda yer alan paylaşımdaki veda ifadeleri şöyle:

"Değerli Beşiktaş Camiası;

Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı

görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum.

Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz.

Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi.

3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum.

Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım.

Seçim öncesinde ve görevim süresince huzurlarınıza gelerek anlattığım konuların Beşiktaş için anlamının

ve değerinin çok büyük olduğunu, zaman daha iyi gösterecektir...

Asla unutmayın ki, taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığı, bu kulübün en büyük hazinesidir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü Beşiktaşımıza her zaman sahip çıkın. Güçlü bir Beşiktaş inşa etmek için,

bu büyük camianın ruhunu ve coşkusunu her daim yaşatalım ve büyütelim.

17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum.

Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım...

Saygılarımla.

Hasan Arat"