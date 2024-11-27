Hasan Arat neden Beşiktaş’tan istifa etti? Açıklama geldi

27 Kasım 2024 15:17 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:19

Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş'ta gelen yenilgiler sonrası gözler Hasan Arat'a çevrilmişti. Bugün kulüp tarafından yapılan açıklamayla beraber başkan Hasan Arat​'ın istifa ettiği öğrenildi.

Bugün Beşiktaş​ kulübü Hasan Arat​'ın istifa​ ettiğini duyurdu. Trendyol Süper Lig'de en son yaşanan Göztepe mağlubiyeti taraftarın gündemine yerleşmişti.

HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ, NEDEN SON DAKİKA?

Bugün Beşiktaş JK tarafından yapılan duyuru sonrası Arat'ın istifa ettiği öğrenildi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel’in getirilmesine,

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel​ ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar’ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"