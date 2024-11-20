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Hasan Basri Sönmez kimdir? MHP Isparta Milletvekilinin neden istifa ettiği açıklandı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
20 Kasım 2024 21:39 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 21:57
Hasan Basri Sönmez kimdir? MHP Isparta Milletvekilinin neden istifa ettiği açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın istifaları istenen 3 milletvekilinin istifa ettiğini açıkladı. İstifa eden vekiller arasında Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez’in biyografisi merak ediliyor.

MHP​ Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın​, üç milletvekilinin istifasının istendiğini ve akabinde istifa​ dilekçelerinin parti tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Hasan Basri Sönmez kimdir? MHP Isparta Milletvekilinin neden istifa ettiği açıklandı - 1. Resim

HASAN BASRİ SÖNMEZ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Semih Yalçın, Hasan Basri Sönmez’in de aralarında olduğu 3 ismin parti içinde devam eden bir inceleme sonucunda istifasının istendiğini söyledi.

Hasan Basri Sönmez kimdir? MHP Isparta Milletvekilinin neden istifa ettiği açıklandı - 2. Resim

HASAN BASRİ SÖNMEZ KİMDİR?

Hasan Basri Sönmez 1974 yılında Isparta'da doğdu.

2020 yılında MHP il başkanlığına seçildi. Hasan Basri Sönmez, Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde milletvekili adayı oldu.

Bu seçimlerde TBMM 28. dönem MHP Isparta milletvekili olarak seçildi.

Hasan Basri Sönmez, 20 Kasım 2024 tarihinde partisinden istifa etti.

Sıkça Sorulan Sorular
Parti içinde devam eden bir soruşturma nedeniyle istifası istendi

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Kaynak: TGRT Haber
mhpistifaSemih Yalçın

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