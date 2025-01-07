HASENE Internetional, 2025 kumanya kampanyasını başlattı

07 Ocak 2025 18:51 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 18:52

HASENE International, 2025 yılı Kumanya Kampanyası’nı 1 Ocak itibarıyla başlattı. Bu yıl "Bir kumanya paylaşılır, iyilik iz bırakır" temasıyla düzenlenen kampanya, 50’yi aşkın ülke ve bölgede 300’e yakın görevliyle gerçekleştirilecek.

2025 Kumanya Kampanyası, gönüllülerin ve bağışçıların desteğiyle bu yıl da ihtiyaç sahiplerine iyilik eli uzatmayı amaçlıyor. Özellikle Gazze, Suriye ve Lübnan’daki güncel durum göz önüne alınarak planlanan kumanya çalışmaları bölgedeki mağdur ailelere temel gıda yardımı ulaştırmayı hedefliyor. Halihazırda kampanya kapsamında aşevleri, yetimhaneler ve okullar da desteklenmekte. HASENE, bağışların daha fazla haneye ulaşması için çağrıda bulunurken, iyilik hareketine katılmak isteyen bağışçılar için detayları resmi kanalları üzerinden paylaşıyor.

ALTAŞ: KUMANYA BAĞIŞLARIYLA İYİLİĞİN İZİNDEN GİDELİM

HASENE International Başkanı Bekir Altaş, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada bağışçıların desteğinin önemine vurgu yaptı. Başkan Altaş, özellikle Gazze, Suriye, Sudan ve Lübnan gibi yardıma muhtaç bölgelerdeki ihtiyaç sahipleri ve mültecilerin durumuna dikkat çekti.

Altaş, “Dünyanın pek çok bölgesinde insanlar, savaşların, yoksulluğun ve doğal afetlerin getirdiği ağır koşullarla mücadele ediyor. Özellikle Gazze'deki abluka altındaki kardeşlerimiz, Suriye’de yıllardır süren savaşın mağdur ettiği ve yerlerinden edilen mülteci aileler, Sudan’da yoksullukla baş etmeye çalışan topluluklar ve Lübnan’da ekonomik krizle boğuşan ihtiyaç sahipleri bizim desteklerimizi bekliyor. Çatışmalar ve zulüm nedeniyle yerlerinden edilmiş milyonlarca insan, bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da insanca yaşam koşullarına erişmek için mücadele ediyor” dedi.

Altaş, kumanyaların sofralara bereket ve umut​ getirdiğine dikkat çekerek “Kumanyalar sadece bir yardım değil, aynı zamanda onlara yanlarında olduğumuzu hissettiren bir dayanışma mesajıdır. Mültecilerin yalnız olmadıklarını ve onlarla omuz omuza olduğumuzu göstermek adına bu kampanyada herkesi katkıda bulunmaya davet ediyorum. Hep birlikte iyiliği dünyanın dört bir yanına taşıyalım ve mağdur kardeşlerimize umut olalım,” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Altaş, kumanya kampanyasının sadece birer gıda paketi olmadığına da dikkat çekti. “Kumanyalar, sadece karınları doyurmakla kalmıyor; eğitime katkı payı ile aynı zamanda eğitime destek sağlayarak ‘zihinleri’ de doyuruyor. Bu yönüyle kampanya, daha kapsamlı bir iyilik hareketi olarak öne çıkıyor,” dedi.

AVRUPA'DA YOKSULLUK ARTIYOR: YEREL DESTEKLER DE SAĞLANACAK

Altaş, Avrupa’daki artan yoksulluğa da dikkat çekti. “Avrupa’da yoksulluk giderek artıyor. Gıda bankalarının desteklerini yer yer durdurmak zorunda kaldığını görüyoruz. Bu bağlamda, HASENE olarak yalnızca mazlum coğrafyalara değil, Avrupa’da da ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefliyoruz. Kumanya kampanyası kapsamında burada da dağıtımlar planlanacak ve yardımlar yerel düzeyde de ulaştırılacak,” dedi.

SEVİNÇ: YARDIMLARI DOĞRU KİŞİLERE ULAŞTIRMAK İÇİN TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ

Proje sorumlusu ve HASENE International Başkan Yardımcısı Murat Sevinç, ihtiyaç tespiti sürecini şu sözlerle anlattı:

“Kampanyamızda ihtiyaç tespitini büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Saha ekiplerimiz, birçok bölgede yerinde gözlemler yaparak ihtiyaçları detaylı şekilde raporluyor. Bunun yanı sıra, yerel yönetimlerin sağladığı sosyal destek verileri ve güvenilir sivil toplum kuruluşlarından gelen bilgilerle, yardımların doğru kişilere ulaşmasını garanti altına alıyoruz. Böylece, gerçekten ihtiyaç sahibi olan bireylerin destekten faydalanmasını sağlıyoruz. Kumanya paketlerimiz ise sadece temel gıda maddelerinden ibaret değil. İçerikleri oluştururken, beslenme açısından dengeli ve sağlıklı bir kombinasyon sunmayı özellikle önemsiyoruz.”

ALDEMİR: MİLYONLARA UMUT OLMAK İSTİYORUZ

Kampanya sorumlusu ve HASENE International Başkan Yardımcısı Erol Aldemir, aylar öncesinden hazırlık sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, kampanyanın hayırlara vesile olmasını diledi. Aldemir, konuşmasında "dünyanın farklı coğrafyalarında bu iyilik hareketine emek veren tüm gönüllülere şimdiden yürekten teşekkür ederim. Her yıl daha geniş bir kitleye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu yıl da 'Bir kumanya paylaşılır, iyilik iz bırakır' temasıyla milyonlarca insana umut olmak istiyoruz." İfadelerine yer verdi.

2024'TE 131 BİN KUMANYA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI

HASENE International, geçtiğimiz yıl "Tüm zorluklara rağmen iyilikte yarışacağız" sloganıyla düzenlediği kumanya kampanyası kapsamında önemli bir başarıya imza atmıştı. 63 ülkede 290 gözlemcinin katılımıyla gerçekleştirilen kampanya sayesinde Ramazan ayında toplamda 131 bin 107 kumanya paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Savaş, doğal afetler ve ekonomik krizlerin etkilediği bölgelerde yürütülen çalışmalar, yalnızca temel gıda yardımı sağlamadı; aynı zamanda dayanışmanın ve kardeşliğin gücünü de gösterdi. HASENE International’ın bu çalışmaları, gözlemcileri eşliğinde titizlikle yürütülerek bağışçılardan gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırılmasını sağladı.