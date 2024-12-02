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Hatay Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
02 Aralık 2024 22:30 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 22:54
Hatay Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Galibiyet hasreti devam eden Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Giovanni van Bronckhorst​ ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta yüzler gülmüyor.

Serdar Topraktepe​'nin yönetiminde Hatayspor​'a konuk olan Beşiktaş​, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahadan beraberlikle ayrıldı.

Hatay Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

HATAY BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Mersin Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş bu skorla Süper Lig'deki puanını 22'ye çıkardı ve ligde 5. sırada yer aldı.

Hatayspor ise 8 puana yükselirken 18. basamakta bulunuyor.

Hatay Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

HATAY BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Ev sahibi Hatayspor, 29. dakikada Görkem Sağlam'ın golüyle öne geçti.

Beşiktaş ise bu gole 41. dakikada Ciro Immobile ile karşılık verebildi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı.

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Kaynak: TGRT Haber
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