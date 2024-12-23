Hatayspor Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Adana Demirspor ikinci galibiyetini aldı
Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 17'nci haftasında Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma Mersin Stadyumu'nda oynandı.
HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Direnç Tonusluoğlu düdük çaldığı karşılaşmada Adana Demirspor, Hatayspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.
Bu skorla birlikte Adana Demirspor ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ
Hatayspor'un golünü Vincent Aboubakar 26'ncı dakikada kaydetti.
Adana Demirspor'da fileleri 62'nci dakikada Semih Güler, 70'inci dakikada Ozan Demirbağ ile 75'inci dakikada Abat Aymbetov havalandırdı.
Hatayspor'da Cengiz Demir, 53'üncü dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.
Adana Demirspor puanını 5'e yükseltti. Hatayspor ise 9 puanda kaldı.