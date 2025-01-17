Hatayspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray deplasmanda ilk kez puan kaybetti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

17 Ocak 2025 22:43 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 23:12

Lider Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar deplasmanda bu sezon ilk kez puan kaybetti ve ligde ikinci devreyi puan kaybıyla açmış oldu.