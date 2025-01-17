Hatayspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray deplasmanda ilk kez puan kaybetti
Lider Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar deplasmanda bu sezon ilk kez puan kaybetti ve ligde ikinci devreyi puan kaybıyla açmış oldu.
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray ikinci devreye tüm maçlarını kazandığı deplasmanda puan kaybederek başladı.
HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Hakem Cihan Aydın’ın yönettiği mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı.
Sarı kırmızılılar bu sonuçla deplasmanda bu sezon ilk kez puan kaybetti.
Galatasaray puanını 51'e çıkarttı.
Takımın golü ise Osimhen'den geldi.
HATAYSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Osimhen'in 26. dakikada tek vuruşla attığı gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.
Cemali Sertel'in golüyle 28. dakikada Hatayspor öne geçti.
Dakika 55’te Osimhen'in golüyle sarı kırmızılı ekip skora dengeyi getirdi.
Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 428'inci lig maçına çıkarak kulübün tarihinde en fazla Süper Lig karşılaşmasına çıkan oyuncu oldu.