Hatayspor - Osmaniyespor maçının hangi kanalda yayınlandığı netleşti

05 Aralık 2024 14:22 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 14:23

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eleme karşılaşmaları 3 Aralık'ta başladı. Serüven devam ederken bugün Hatayspor ile Osmaniyespor karşılaşacak. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler yayınlandığı kanalı şimdiden araştırmaya başladı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken 5 Aralık​ Perşembe günü Hatayspor - Osmaniyespor karşılaşması oynanacak.

Günün programı TFF tarafından duyuruldu.

HATAYSPOR - OSMANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nda bugün 15.30'da oynanacak olan müsabaka A Spor​ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZTK maçlarını A Spor canlı olarak yayınlarken bazı karşılaşmalar yayınlanmıyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmaya kısa süre kala taraftarı heyecan sardı. Müsabakanın hakemi ise Antalya​ bölgesinden Batuhan Kolak oldu.

BUGÜN ZTK'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

5 Aralık Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı şöyle:

Ümraniyespor - Isparta 32 Spor | 13:00 | A Spor

Karaman FK - Esenler Erokspor | 13:30 | Yayın Yok

Hatayspor - Osmaniyespor | 15:30 | A Spor

Ç.Rizespor - Silivrispor | 18:00 | A Spor

Gaziantep FK - Batman Petrol | 20:30 | A Spor