Hatayspor - Osmaniyespor maçının hangi kanalda yayınlandığı netleşti
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eleme karşılaşmaları 3 Aralık'ta başladı. Serüven devam ederken bugün Hatayspor ile Osmaniyespor karşılaşacak. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler yayınlandığı kanalı şimdiden araştırmaya başladı.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken 5 Aralık Perşembe günü Hatayspor - Osmaniyespor karşılaşması oynanacak.
Günün programı TFF tarafından duyuruldu.
HATAYSPOR - OSMANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası'nda bugün 15.30'da oynanacak olan müsabaka A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ZTK maçlarını A Spor canlı olarak yayınlarken bazı karşılaşmalar yayınlanmıyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmaya kısa süre kala taraftarı heyecan sardı. Müsabakanın hakemi ise Antalya bölgesinden Batuhan Kolak oldu.
BUGÜN ZTK'DA HANGİ MAÇLAR VAR?
5 Aralık Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı şöyle:
Ümraniyespor - Isparta 32 Spor | 13:00 | A Spor
Karaman FK - Esenler Erokspor | 13:30 | Yayın Yok
Hatayspor - Osmaniyespor | 15:30 | A Spor
Ç.Rizespor - Silivrispor | 18:00 | A Spor
Gaziantep FK - Batman Petrol | 20:30 | A Spor