Hava kalitesi karnesi solunum hastalığı olanlara kritik bir rehber niteliğinde

27 Eylül 2024 08:16 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 08:19

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) tarafından, Türkiye'deki hava kalitesi ve hava kirliliğinin insan sağlığına etkilerini inceleyen "Kara Rapor 2024"ü yayınlandı.

İstanbul dahil birçok ilde sis uyarısı: Özellikle akşam ve sabah saatlerine dikkat! İşte Meteoroloji'nin 27 Eylül 2024 hava durumu raporu

İstanbul dahil birçok ilde sis uyarısı: Özellikle akşam ve sabah saatlerine dikkat! İşte Meteoroloji'nin 27 Eylül 2024 hava durumu raporu

Raporda yer alan verilere göre, hava kirliliğine yol açan partikül maddeler PM10 ve kanserojen PM2,5 İstanbul​, Ankara​ ve İzmir'de düzenli ve yeterli ölçülmüyor. İzmirliler ulusal mevzuatın koyduğu 40 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) limitin üstünde kirli hava soluyor, Ankara ve İstanbul ise sınırda bulunuyor.

HAVA KALİTESİ KARNESİ NEDİR?

Hava kalitesi karnesi,bir bölgedeki havanın kalitesini ölçerek değerlendirmek için, kullanılan bir rapordur. Bu karnede, havada bulunan partikül, karbonmonoksit, ozon, kükürt dioksit ve azot dioksit gibi konsantrasyonlara dayalı olarak hava durumu sınıflandırılır.

Hava kalitesi karnesi, insanların soludukları havanın ne kadar sağlıklı ya da tehlikeli olduğunu anlamalarına yardımcı olur.

HAVA KALİTESİ KARNESİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Hava kalitesi indeksinde yer alan seviyeler şu şekildedir;

0-50 (İyi)

51-100 (Orta)

101-150 (Solunum rahatsızlığı olanlar için sağlıksız)

151-200 (Sağlıksız)

202-300 (Çok sağlıksız)

300+ (Tehlikeli)

HAVA KALİTESİ KARNESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Hava kalitesi karnesiyle çocuklar, yaşlılar, solunum hastalıkları olanlar için kritik bir rehber niteliğindedir. Karneler, toplumun çevre konusunda bilinçlenmesine ve hava kirliliğine karşı adımlar atılmasına fayda sağlar.