Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Hava Muhalefeti konusu ne oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda

Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın başrollerini paylaştığı Hava Muhalefeti filmi ekranlara gelmesiyle birlikte yeniden gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hava Muhalefeti konusu ne oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 22:09
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 22:09

2023 yılında gösterime giren Hava Muhalefeti filminin televizyon ekranlarına gelmesiyle birlikte filmin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı.

Hava Muhalefeti konusu ne oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda

HAVA MUHALEFETİ KONUSU NE?

Yönetmenliğini Murat Kepez’in yaptığı, senaryosunu Murat Kepez, Uğur Güvercin, Eray Akyamaner ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı filmde, Milletvekili adayı olan Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için uçağa biner.

Küçük bir kaçamak diye başlayan ilginç bir yolculuğa dönüşecektir.

Hava Muhalefeti konusu ne oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda

HAVA MUHALEFETİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda ile Doğa Rutkay’ın yanında; Ege Kökenli, Burak Hakkı, Ali Yoğurtçuoğlu, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kemal Uçar, Kerem Atabeyoğlu, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Tatar gibi isimler yer alıyor.

ETİKETLER
#tatil
#komedi
#ali sunal
#Hava Muhalefeti
#Türk Filmi
#Murat Kepez
#Doğa Rutkay
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.