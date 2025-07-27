Hava Muhalefeti konusu ne oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda

2023 yılında gösterime giren Hava Muhalefeti filminin televizyon ekranlarına gelmesiyle birlikte filmin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı.

HAVA MUHALEFETİ KONUSU NE?

Yönetmenliğini Murat Kepez’in yaptığı, senaryosunu Murat Kepez, Uğur Güvercin, Eray Akyamaner ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı filmde, Milletvekili adayı olan Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için uçağa biner.

Küçük bir kaçamak diye başlayan tatil ilginç bir yolculuğa dönüşecektir.

HAVA MUHALEFETİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın yanında; Ege Kökenli, Burak Hakkı, Ali Yoğurtçuoğlu, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kemal Uçar, Kerem Atabeyoğlu, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Tatar gibi isimler yer alıyor.