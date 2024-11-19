Havalar ısınacak mı? Meteoroloji'den kuvvetli lodos uyarısı yapıldı
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
19 Kasım 2024 12:45 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 12:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son uyarılara göre yarın ve perşembe günü Marmara başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde kuvvetli lodos etkili olacak.
Beklenen kuvvetli lodos sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması öneriliyor.
LODOS NERELERDE ETKİLİ OLACAK?
Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre; rüzgarın yarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara'da, perşembe günü Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
HAVALAR ISINACAK MI?
Yarın ve perşembe günü yurdun büyük bölümünde lodos etkili olacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava, lodosun etkisiyle kuzey, iç ve batı kesimlerinde artacak.
Kaynak: TGRT Haber