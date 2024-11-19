Havalar ısınacak mı? Meteoroloji'den kuvvetli lodos uyarısı yapıldı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

19 Kasım 2024 12:45 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 12:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son uyarılara göre yarın ve perşembe günü Marmara başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde kuvvetli lodos etkili olacak.