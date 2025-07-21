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Editor
 | Erdem Avsar

Havalar ne zaman serinleyecek? Güneş kavurmaya devam ediyor

Türkiye genelinde devam eden aşırı sıcaklar vatandaşı bunaltırken havaların ne zaman serinleyeceği ise merak ediliyor.

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Havalar ne zaman serinleyecek? Güneş kavurmaya devam ediyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 20:18

Başta olmak üzere aşırısı sıcaklar ülkenin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre özellikle yarın 22 Temmuz ve 23 Temmuz’da en yüksek seviyelerine ulaşacak.

Peki; havalar ne zaman serinleyecek, sıcaklıklar mevsim normallerine düşecek mi?

Havalar ne zaman serinleyecek? Güneş kavurmaya devam ediyor

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Sıcaklıklar önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak.

Sıcaklığın bu çıkışın ardından mevsim normallerine döneceği ve ay sonuna doğru havaların biraz daha serinleyeceği öngörülüyor.

Bu günlerde ani hava değişimleri sağanak yağmurlar ve yağışları da beraberinde getirebilir.

Havalar ne zaman serinleyecek? Güneş kavurmaya devam ediyor

İSTANBUL HAVA DURUMU

Önümüzdeki iki günün hava tahmin raporu ise şöyle:

  • 22 Temmuz Pazartesi: Güneşli 35°C
  • 23 Temmuz Salı: Az bulutlu 33°C
ETİKETLER
#aşırı sıcaklar
#Hava Durumu
#İstanbul
#Sıcak Hava Uyarısı
#22 Temmuz
#23 Temmuz
#Aktüel
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