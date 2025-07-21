Havalar ne zaman serinleyecek? Güneş kavurmaya devam ediyor

Başta İstanbul olmak üzere aşırısı sıcaklar ülkenin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre aşırı sıcaklar özellikle yarın 22 Temmuz ve 23 Temmuz’da en yüksek seviyelerine ulaşacak.

Peki; havalar ne zaman serinleyecek, sıcaklıklar mevsim normallerine düşecek mi?

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Sıcaklıklar önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak.

Sıcaklığın bu çıkışın ardından mevsim normallerine döneceği ve ay sonuna doğru havaların biraz daha serinleyeceği öngörülüyor.

Bu günlerde ani hava değişimleri sağanak yağmurlar ve yağışları da beraberinde getirebilir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Önümüzdeki iki günün hava tahmin raporu ise şöyle: