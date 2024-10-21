Havaların ısınacağı tarih belli oldu

21 Ekim 2024 12:22 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 12:27

Havaların ne zaman ısınacağına dair araştırmalar hız kazandı. Rusya’dan gelen soğuk hava dalgasının pazar günü etkisini kaybetmesiyle bu hafta hava sıcaklığının nasıl olacağı merak edildi.

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının ardından yeni haftada hava sıcaklıkları 3 ila 4 derece arasında yükselecek. Bugün ise, 7 ile sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Soğuk havaların pazar günü sona ermesinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HANGİ İLLERE SARI KODLU UYARI VERİLDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ekim Pazartesi günü için Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun,ve Trabzon için sarı kodlu sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.