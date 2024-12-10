Havayolları hangi durumda tazminat ödeyecek? Resmi Gazete'de yayımlandı

10 Aralık 2024 09:31 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:36

10 Aralık Resmi Gazete sayısında yer alan karara göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yeni düzenleme yaptı. Rötar sonucunda bekleyen yolcular tazminat alabilecek. Alınanacak tazminat miktarı ve durumları da gündeme geldi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün düzenlemesine göre yolcular​ artık bekledikleri süre için tazminat​ isteyebilecek.

Havayollarında sık sık yaşanan rötar sorununa çözüm geldi.

HAVAYOLLARI HANGİ DURUMDA TAZMİNAT ÖDEYECEK, KAÇ SAAT?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yeni düzenlemesi yolcuları sevindirdi.

3 saat ve üzeri rötar alan yolcular şirketlerden tazminat alabilecek.

İç hatta 100 euro olurken dış hatlarda uzaklığa göre 250 - 600 euro arası değişecek.

HAVAYOLLARI NE KADAR TAZMİNAT ÖDER?

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'te yapılan yeni değişiklik ile yolcular bekledikleri saatin karşılığını alacak.

Alınacak olan miktar hat ve uzaklığa göre farklılık gösterecek.

1500 kilometreye kadar olan uçuşlar için 250 euro,

1500-3 bin 500 kilometre arasındaki uçuşlar için 400 euro,

3 bin 500 kilometreden uzun uçuşlarda ise 600 euro tazminat alınabilecek.

UÇAK RÖTAR YAPINCA TAZMİNAT ALINACAK MI, NASIL?

Yeni düzenlemeye göre 3 saat ve üzeri rötar alan yolcular bekledikleri süre için tazminat isteyebilecek. Geciken uçuş sonrasında şirkete başvuruda bulunulacak.

Bilet bilgisi ve rötar süresinin yer aldığı belgeler şirkete sunulurken gecikmenin yaşandığına dair resmi belge gereklidir. Başvurunun onaylanmasının ardından ücret Türk Lirası olarak yolculara verilecek.

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