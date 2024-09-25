Hayalet sınıflar ile devamsızlık ve not garantisi sunuluyor

25 Eylül 2024 14:58 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 15:00

Bazı özel okullarda lise son sınıf öğrencileri için yasal olmamasına rağmen "hayalet sınıf" yöntemini uygulayarak belirli bir ücret karşılığında devamsızlık ve not garantisi sunuyor.

Örgün eğitime devam eden öğrencilerin açıköğretimde okuma fırsatları ortadan kaldırılınca bazı özel okullar, hiç okula gelmeyen öğrencileri, eğitime devam ediyormuş gibi gösteriyordu. Bu okullara Milli Eğitim Bakanlığı​ tarafından yapılan denetimlerde cezalar uygulanmaya başladı.

HAYALET SINIF NEDİR?

Açıköğretime geçiş sınırlanınca özel okullarda belirli bir ücret karşılığında hayalet sınıf yöntemi uygulanmaya başlandı. Bu yöntemle öğrencilerin devamsız oldukları halde derslere gelmiş gibi gösteriliyor. Kısacası öğrenciler, para karşılığında “hayalet“ sınıflarda, “hayalet diploma” sahibi oluyor.

HAYALET ÖĞRENCİ NEDİR?

Hayalet öğrenci, açık liseye geçiş zorlaştığı için son sene özel okullara geçiş yapıp para karşılığı açıkta okuyan ve sınavlara dahi girmeden yüksek notlarla diploma alan öğrenciye denir.

HAYALET SINIF CEZASI NE?

Hayalet sınıf yöntemi uygulandığı tespit edilen okullara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asgari ücretin 5 ila 10 katı arasında ceza uygulanıyor.

HAYALET SINIF NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?

Hayalet sınıf ve hayalet öğrenci yöntemini uygulayan okullar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edilmelidir.