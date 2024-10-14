Hayatını kaybeden A1 Capital'in sahibi Murat Güler'in kariyeri
Borsa ile yakından ilgilenenlerin adını sıklıkla duyduğu Murat Güler'in vefat haberi sevenlerini üzdü. Gündeme gelmesinin ardından kimdir, aslen nereli merak edilmişti. Vefatının ardından başsağlığı mesajları da paylaşıldı.
A1 Capital’in kurucusu olan Murat Güler'in adını sıklıkla duyuyoruz. Bugün gelen vefat haberi sonrasında neden öldüğü de araştırıldı.
Taziye mesajları da sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.
MURAT GÜLER KİMDİR, ŞİRKETLERİ NELER?
Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği olan isim Güler Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Çalışma hayatına Arı Menkul Değerler’de broker olarak başlayan Güler, 1990 senesinde A1 Capital yatırım Menkul Değerler'i kurmuştu.
A1 CAPİTAL SAHİBİ MURAT GÜLER ÖLDÜ MÜ, NEDEN?
A1 Capital'in sahibi olan Murat Güler geçirdiği kalp krizi sonrası 56 hayatını kaybetti.
Sevenlerini üzen haber kısa sürede yayılırken taziye mesajları da paylaşılıyor.
Borsa dünyası için önemli bir isimdi Murat Güler, hayatta kalmayı başaramamış olmasına çok üzüldüm