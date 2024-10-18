Hayatını kaybeden Fuat Keyman'ın okuduğu bölüm ve çalıştığı kurumlar

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Ekim 2024 11:29 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:30

Bugün vefat haberi gelen Fuat Keyman'ın vefat etmesi üzerine özel hayatı ve çalıştığı kurumlar da merak konusu oldu. Açıklamaları ile gündemde yer alan Keyman kimdir araştırılıyor.

1958 senesinde doğan Fuat Keyman hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası vatandaşlar kimdir, kaç yaşında araştırmaya başladı. Türk akademisyen​, siyaset bilimcisi olan Keyman'dan gelen haber üzerine taziye mesajları paylaşıldı. FUAT KEYMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Emin Fuat Keyman 1958 senesinde dünyaya geldi. Sabancı Üniversitesi'nin rektör yardımcısı olan isim uluslararası ilişkiler bölümünde profesör unvanıyla görev aldı. İstanbul Politikalar Merkezi'nin de yöneticisi olan isim Bilim Akademisi aslî üyesidir. 1981 yılında lisans eğitimini 1983 senesinde yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Doktorasını ise 1991 yılında Carleton Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı politika alanında tamamladı. 1994 - 2002 aralığında Bilkent Üniversitesi'nin siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde ders veren isim 2002 yılında Koç Üniversitesi'ne geçti. TRT 1'de yayınlanan Politik Açılım isimli programa da katılıyordu. Evli olan Keyman 1 kız ve 1 erkek çocuğa sahiptir. İlgili Haberler Eyüpspor-Göztepe maçı yarın oynanacak! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu! İlk kez yurt dışında görev yapacak