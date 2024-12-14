Hayatını kaybeden Kenan Küçüközcan kimdir? Çilli Bom'un bestekarıydı

14 Aralık 2024 10:39 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 10:46

Bir zamanlarda çok popüler olan Çilli Bom şarkısının bestekarı olarak tanınan Kenan Küçüközcan'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Vefat haberi sonrası hayatına dair bilgiler konuşuldu.

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Çilli Bom şarkısını çıkaran Kenan Küçüközcan'ın vefat​ haberi sevenlerini üzdü. Bir süredir huzur evinde kalan sanatçıdan kötü haber bugün geldi.

KENAN KÜÇÜKÖZCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

14 Nisan 1947 yılında İstanbul'da doğdu. 1970'li senelerin önemli sanatçılarından biri olan Küçüközcan, kaldığı huzur evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.

Kenan adıyla 45'lik plakları çıkan isim Çilli Bom ile tanınmaktadır.

’Askerliğim Bitince, Ayrı Yaşayan Kalplar, Benim Yarım Çok Güzeldir, Deli oğlan, Senden Sonra, Küçük Yaşta Aldım Sazı elime gibi eserleri seslendiren isim 1972 senesinde Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı seçildi.

KENAN KÜÇÜKÖZCAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Uzun zamandır huzur evinde kalan sanatçı 77 yaşında Mersin​'de hayatını kaybetti. Cenazesine 5 kişi katıldı ve kimsesizler mezarlığına defnedildi.

1970'li yılların önemli bestekarı ve ses sanatçısı Kenan Küçüközcan, 10 gün önce kaldığı huzurevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Küçüközcan, yapılan tüm tedavilere rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 77 yaşında Mersin'de hayatını kaybetti.