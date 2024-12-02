Hayatını kaybeden Ömer Barutçu kimdir? 5 dönem Zonguldak Milletvekilliği yaptı

02 Aralık 2024 14:19 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 14:26

Eski Devlet Bakanı ve beş dönem Zonguldak Milletvekilliği yapan ismin vefat haberi Türkiye'nin gündemine yerleşti. Ankara’da hayatını kaybetmesi üzerine özel hayatı ve yaşı vatandaşın gündemine geldi.

53.-54. Dönem Ulaştırma Bakanlığı​ ile tanınan Ömer Barutçu 2 Aralık tarihinde hayatını kaybetti. Vefat haberi üzerine başsağlığı mesajları yayınlanırken hayatına dair bilgiler de yeniden gündeme geldi.

1942 senesinde Trabzon'da doğmuştu.

ÖMER BARUTÇU KİMDİR?

1942 senesinde Trabzon'da dünyaya gelen isim 2 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Kilimli İlkokulu'nda ilkokul eğitimini, Zonguldak Ticaret Lisesi'nde lise eğitimini tamamladı.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Banka İşletmesi Bölümünü tamamlayan isim Türkiye​ Millî Talebe Federasyonu Başkanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Ekonomist, Araştırmacı ve Daire Başkanıydı. 5. (XVI), XVIII., XIX., XX. ve XXI. Dönem Zonguldak Milletvekili olan tanınan Barutçu, 53. ve 54. hükûmette Ulaştırma Bakanıydı.

49. hükûmette GAP'tan Sorumlu Devlet Bakanı, 51. hükûmette Köy Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve 52. hükûmette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev alan isim evli ve 2 çocuk sahibidir.

ÖMER BARUTÇU ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

5 dönem Zonguldak Milletvekilliği yapan isim 82 yaşındayken hayatını kaybetti.

4 Aralık günü TBMM'de düzenlenecek tören sonrasında cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek. Barutçu'nun uzun zamandır sağlık problemleri olduğu biliniyor.

CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Ömer Barutçu'nun cenazesi 4 Aralık günü 11.00'de TBMM'de düzenlenecek olan tören sonrasında öğle namazına müteakip Kocatepe Caminde kılınacak namaz sonrası Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.