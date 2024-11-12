Hayatını kaybeden Osman Nuri Civelek kimdir? Cansız bedeni gölette bulundu

12 Kasım 2024 11:49 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:51

2004-2024 yılları arasında Azdavay Belediye Başkanlığı görevini yerine getiren Osman Nuri Civelek'in hayatını kaybetmesi üzerine doğduğu yıl ve yer merak konusu oldu. Acı haber sonrası taziye mesajları yayımlandı.

11 Kasım tarihinden itibaren arama çalışmaları süren Civelek'in cansız bedeni bulundu. Acı olay sonrasında daha önce görev aldığı yerler de gündeme geldi.

Cansız bedeni otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

OSMAN NURİ CİVELEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

20 Mart 1966 tarihinde Kastamonu'da dünyaya gelen isim Azdavay İmam Hatip Lisesi'nde eğitimini tamamladı.

1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmasının ardından 1992 yılında Antalya Serik ilçesi Belek Turizm Beldesi Dikmen İlköğretim Okulu'nda öğretmen oldu.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

OSMAN NURİ CİVELEK ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

11 Kasım tarihinden beri aranan ismin arabası ekipler tarafından Azdavay’ın Suğla Yaylası’nda bulundu. Geniş kapsamlı aramaların sonucunda ise cansız bedeni gölette bulundu. Cansız bedeni otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.