Hayatını kaybeden Sevil Üstekin, Kapıcılar Kralı filminde oynamıştı
Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Sevil Üstekin'in hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri yasa boğulurken öldü mü, neden araması yapıldı. Kapıcılar Kralı başta olmak üzere birçok projede yer alan oyuncu Sevil Üstekin kimdir, kaç yaşında merak edilmişti.
1945 yılında dünyaya gelen Sevil Üstekin'in vefat haberinin ardından sevenleri sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayımladı.
Hangi filmlerde oynadığı araştırılırken Şaban Oğlu Şaban, Bizi Güldürenler ve Kınalı Hanzo gibi filmlerde rol aldı.
SEVİL ÜSTEKİN ÖLDÜ MÜ, NEDEN?
Usta oyuncu hayatını kaybetti. Vefat haberini ise Onur Akay, X hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu:
"Değerli oyuncumuz Sevil Üstekin’i kaybettik. Kendisi ile Mahallenin Muhtarları dizisinde rol aldığımda tanışmıştım. Çok özel ve güzel günlerimiz oldu, beraber fasıllar yaptık. Nur içinde yatsın inşallah. Annem Gülten Gürses Akay ve Sevil Üstekin'le beraber bir anı..."
SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1 Aralık 1945 tarihinde İstanbul'da doğan isim Üsküdar Amerikan Kız Lisesinde okurken 1969 senesinde Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunu ile sinema ve tiyatro hayatına atıldı.
Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu’nda çalışan isim İsmet Üstekin ile evlendi.
Usta oyuncu Kemal Sunal ile beraber Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip ve Şalvar Davası filmlerinde yer aldı.
1992 senesinde Mahallenin Muhtarları dizisinde Müzevir Müzeyyen rolü ile ekranlara çıktı.
OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER
Üstekin'in rol aldığı projeler şöyle:
Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak, Yarış, Kapıcılar Kralı, Darısı Başınıza, Dolandırıcı Aşıklar, Şaban Oğlu Şaban, Hızlı Giden Yorulur, Ne Zaman Geleceksin, İyi Aile Çocuğu, Şalvar Davası, Ya Ya Ya Şa Şa Şa, Garip, Varsayalım İsmai, Bizi Güldürenler, Milyarder, Hisseli, Harikalar Kumpanyası, Kınalı Hanzo, Mahallenin Muhtarları, Koçum Benim, Erkeksen Seyret, Memur Muzaffer, Yerden Yüksek, Aşkın Kanunu.