Hayatını kaybeden Sevil Üstekin, Kapıcılar Kralı filminde oynamıştı

27 Ağustos 2024 15:48 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 16:01

1945 yılında dünyaya gelen Sevil Üstekin'in vefat haberinin ardından sevenleri sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayımladı.

Hangi filmlerde oynadığı araştırılırken Şaban Oğlu Şaban, Bizi Güldürenler ve Kınalı Hanzo gibi filmlerde rol aldı.

SEVİL ÜSTEKİN ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Usta oyuncu hayatını kaybetti. Vefat haberini ise Onur Akay, X hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"Değerli oyuncumuz Sevil Üstekin’i kaybettik. Kendisi ile Mahallenin Muhtarları dizisinde rol aldığımda tanışmıştım. Çok özel ve güzel günlerimiz oldu, beraber fasıllar yaptık. Nur içinde yatsın inşallah. Annem Gülten Gürses Akay ve Sevil Üstekin'le beraber bir anı..."

SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?