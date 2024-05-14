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Hayatını kaybeden Taçsız Kral'ın oyuncusu Ayten Gökçer 84 yaşında vefat etti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
14 May 2024 08:52 - Güncelleme : 14 May 2024 08:54
Hayatını kaybeden Taçsız Kral&#039;ın oyuncusu Ayten Gökçer 84 yaşında vefat etti

Ekranlarında başarılı isimlerinden bir tanesi olan Ayten Gökçer 2017 senesinde felç geçirdikten sonra uzun yıllar boyunca fizik tedavi görmüştü. Ölüm haberinin ardından ise kimdir, kaç yaşındaydı, hangi dizilerde oynadı gibi sorulara cevap arandı. Detaylar...

Tiyatro ve sinema ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz efsane isimlerden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini üzen haberin ardından ise öldü mü, neden gibi sorular araştırıldı.

Gökçer, 2017 senesinde geçirdiği felcin ardından fizik tedavi görmekteydi. 14 Mayıs 2024 tarihinde ise vefat etti.

26 Ocak 1940 yılında İstanbul'da doğan isim 1953 senesinde Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne girdi.

1958 senesinde Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer alan isim, Taçsız Kral filmi ile oyunculuk hayatına başladı. Yedi Kocalı Hürmüz isimli müzikalde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

1988 senesinde Devlet Sanatçısı olan sanatçı çeşitli ödüllere sahip olurken Yılan Hikayesi ile televizyon ekranlarında yer almaya başladı.

Hayatını kaybeden Taçsız Kral'ın oyuncusu Ayten Gökçer 84 yaşında vefat etti - 1. Resim

Cüneyt Göçer ile evli olan ismin yer aldığı filmler:

Taçsız Kral

501 Numaralı Hücre

İçli Kız Funda

Damdaki Kemancı

Anneler Günü

IV. Murat

Bağdat Hatun

Önce Canan

Elif Ana

Yılan Hikâyesi (dizi)

Patron Kim? (dizi)

Çat Kapı (dizi)

Hoşçakal Güzin

İstanbul Kırmızısı

Kaynak: TGRT Haber
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