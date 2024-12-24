Hayatını kaybeden Timur Noyan kimdir? Bursaspor Kulübü yönetim kurulunda görev almıştı

24 Aralık 2024 14:37 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 14:44

Bursalı iş insanı Timur Turgay Noyan'ın hayatını kaybetmesi üzerine biyografisi ve ne iş yaptığı gündeme geldi. Vefat haberi futbol camiasını üzerken başsağlığı mesajları yayımlandı.

Berteks Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Timur Noyan hayatını kaybetti. Sevenleri başsağlığı mesajları yayımlarken gündeme gelen ismin kaç yaşında ve nereli olduğu da gündeme geldi.

TİMUR NOYAN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

1972 senesinde Tofaş-Fiat fabrikalarının kuruluşunda yer alan isim İstanbul​ Setur Oto’da satış ve servis müdürlüğü görevi yaptı.

1977 yılında aile şirketi Berteks’i kuran isim tekstil sektörüne giriş yaptı. 1996-1998 sezonunda Bursaspor Kulübü’nde yönetim kurulu üyeliği yapan isim Yeni Parti kurucu üyeliği ve Bursa il başkanlığı görevlerinde de bulundu.

Noyan, 2 aydır tedavi görüyordu. Bugün hayatını kaybetti.

TİMUR NOYAN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Hayatını kaybeden Noyan'ın cenazesi 25 Aralık Çarşamba günü Bursa Organize Sanayi Bölgesi Elif Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Bademli Köyü Mezarlığı’na defnedilecek.