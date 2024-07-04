Haydarpaşa Garı'nın bu yıl içerisinde tamamen açılması planlanıyor

04 Temmuz 2024 13:45 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 14:18

Türkiye'nin ve İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Haydarpaşa Garı'nın 28 Kasım 2010 tarihinde çıkan yangın nedeniyle çatısı çökmüştü.

Dördüncü katının tamamen kullanılmaz hale gelerek büyük zarar gören gar Devlet Demiryolu Genel Müdürlüğü tarafından tarihi dokuya zarar vermeden restorasyon çalışmalarına başlanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haydarpaşa Garı ve Arkeoloji Alanı'nda yaptığı incelemeler sırasında açıklama yaptı.

Açıklamasında garın depreme karşı güçlendirildiğini de belirtti.

HAYDARPAŞA GARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre Haydarpaşa Garı 2024 yılı içerisinde tamamen hazır hale getirilmiş olacak.

Kazıların yüzde 90'ının tamamladığını belirten Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından yürütülen arkeolojik kazıların yüzde 90'ı tamamlandı. Koruma ve

taşıma işlemleri devam ediyor. Kazı çalışmaları esnasında milattan önce 5'inci, milattan sonra 7'nci yüzyıllar arasındaki dönemlere ait yaklaşık 12 bin adet sikke ile heykel, sütun başlıkları, cam ve seramik eserler de bulundu.

Milattan sonra 4'üncü, 5'inci yüzyıla kadar uzanan Helenistik, Roma, Bizans dönemlerine ait, liman arkası yapılar olarak da tanımlanan dükkanlar, konutlar, sosyal dokunun bir parçası olan kilise ve hamam yapıları olarak tanımlanan yaygın mimari kalıntılar açığa çıkarıldı.

Çok büyük sayıda sikke bulunması bu bölgenin ticari bir merkez olduğunu da göstermektedir.

Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ortak ve ana amacımız, İstanbul'un sahip olduğu bu eşsiz birikimleri korumak ve en doğru şekilde muhafaza etmek ve tanıtmaktır."