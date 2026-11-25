Heroes ve Nashville dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 16 Ağustos 2026 tarihinde 36 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümünün ardından açıklanan adli inceleme sonuçları ve mahkemeye sunulan miras belgeleri, kamuoyunun gündemine geldi. Panettiere'nin geride bıraktığı mal varlığının 6 milyon doları aşması, vasiyet bırakmamış olması ve tek mirasçısının 11 yaşındaki kızı Kaya olarak kayıtlara geçmesi, veraset sürecini de beraberinde getirdi. Eski partneri Wladimir Klitschko'nun mahkemeye yaptığı başvuruyla oyuncunun mirasının yönetimine ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Peki, Hayden Panettiere'nin mal varlığı ne kadar, mirası kime kalacak ve oyuncu neden hayatını kaybetti? Detaylar…

HAYDEN PANETTİERE'NİN MİRASI KIZINA KALDI

ABD'li oyuncu Hayden Panettiere'nin ölümünün ardından mahkemeye sunulan belgelerde, geride bıraktığı mal varlığının toplam değerinin 6 milyon 232 bin 119 dolar olduğu belirtildi. Daily Mail'in ulaştığı belgelerde oyuncunun kişisel mal varlığı 5 milyon 208 bin 519 dolar, gayrimenkullerinin toplam değeri ise 1 milyon 23 bin 600 dolar olarak hesaplandı. Böylece Panettiere'nin kişisel mülkleri ve gayrimenkullerinin toplamı 6 milyon doları aştı. Mahkeme kayıtlarında oyuncunun kişisel mülklerinden yılda yaklaşık 100 bin dolar gelir elde ettiği bilgisi de yer aldı.

Hayden Panettiere'nin vasiyet bırakmadan hayatını kaybettiği belirtildi. Mahkemeye sunulan belgelere göre oyuncunun geride bıraktığı tek mirasçı, eski partneri Wladimir Klitschko ile ilişkisinden dünyaya gelen 11 yaşındaki kızı Kaya oldu. Bu nedenle oyuncunun mirasının tamamının kızına kalacağı kaydedildi. Mirasın nasıl yönetileceği ise başlatılan hukuki sürecin temel konularından biri haline geldi.

Eski profesyonel boksör Wladimir Klitschko, kızının miras hakkını korumak amacıyla hukuki girişimlerde bulundu. Klitschko'nun eylül ayında Los Angeles'ta geçici vasi olarak atanabilmek için mahkemeye başvurduğu belirtildi. Ardından oyuncunun geride bıraktığı mal varlığının idaresi için veraset mahkemesine yeni bir dilekçe sunduğu aktarıldı. Böylece Panettiere'nin mirasının yönetilmesine ilişkin süreç mahkemeye taşındı.

Mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre oyuncunun yıllık yaklaşık 100 bin dolarlık kişisel mülk geliri ve 1 milyon 23 bin 600 dolar değerindeki gayrimenkulleri de miras hesabına dahil edildi. Toplam 6 milyon 232 bin 119 dolarlık mal varlığının tek mirasçısı olan Kaya'nın haklarının korunması için Wladimir Klitschko'nun başlattığı hukuki işlemlerin devam ettiği bildirildi. Mirasın idaresine ilişkin nihai kararın mahkeme sürecinde verilmesi bekleniyor.

HAYDEN PANETTİERE NEDEN ÖLDÜ?

Hayden Panettiere, 16 Ağustos 2026 Pazar günü ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Greenville kentinde, 36 yaşında hayatını kaybetti. Olay günü saat 13.51 civarında, geçici olarak kaldığı Judson Mill Lofts adlı apartman dairesinden 911 acil yardım hattına bir tanıdığının yaptığı çağrı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Daireye ulaşan ekipler, oyuncuyu kalbi durmuş ve tepkisiz halde buldu. Bunun üzerine Panettiere'ye kalp masajı ve ileri kardiyak yaşam desteği uygulandı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen oyuncu kurtarılamadı ve saat 14.32'de olay yerinde hayatını kaybettiği resmen açıklandı.

Ölümün ardından Greenville County Coroner's Office tarafından otopsi gerçekleştirildi. Otopsi raporunda Panettiere'nin vücudunda herhangi bir travma izine rastlanmadığı bildirildi. Greenville Polis Departmanı da ilk incelemelerde cinayet veya şüpheli bir duruma ilişkin bulguya ulaşılmadığını açıkladı. Eylül 2026'da kamuoyuyla paylaşılan resmi inceleme sonuçlarında oyuncunun ölüm nedenine ilişkin ayrıntılar da netleşti.

Resmi rapora göre Hayden Panettiere'nin ölüm nedeni; fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metokarbamol ve ketiapinin toksik etkileri olarak kayıtlara geçti. Adli incelemede belirlenen bu maddelerin toksik etkileri, oyuncunun ölüm nedeni olarak açıklandı. Ölüm şekli ise kaza olarak sınıflandırıldı.

Greenville Polis Departmanı, Ekim 2026'da soruşturmayı tamamlayarak dosyayı kapattı. Polis tarafından yapılan açıklamada, adli inceleme bulgularıyla uyumlu şekilde ölümün kaza sonucu meydana geldiği teyit edildi.

Panettiere, oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlamış ve özellikle Heroes ile Nashville dizilerindeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştı. Oyuncu, yıllar boyunca alkol bağımlılığı, depresyon ve doğum sonrası depresyon gibi kişisel sorunlarla mücadele ettiğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Mayıs 2026'da yayımlanan anı kitabı This Is Me: A Reckoning içerisinde de yaşamında karşılaştığı zorlukları ve bu süreçte yaşadıklarını ayrıntılı biçimde anlatmıştı.

HAYDEN PANETTİERE FİLMLER VE TV ŞOVLARI

Hayden Panettiere’nin başlıca filmleri:

A Bug’s Life (1998) – Seslendirme (Dot)

Remember the Titans (2000)

Joe Somebody (2001)

Raising Helen (2004)

Ice Princess (2005)

Racing Stripes (2005)

Bring It On: All or Nothing (2006)

I Love You, Beth Cooper (2009)

Scream 4 (2011)

Hoodwinked Too! Hood vs. Evil (2011) – Seslendirme

Custody (2016)

Scream VI (2023)

Amber Alert (2024)

Hayden Panettiere’nin başlıca TV şovları / dizileri:

One Life to Live (1994–1997)

Guiding Light (1996–2000)

Ally McBeal (2000–2002)

Heroes (2006–2010)

Nashville (2012–2018)