Hayvancılık Destekleme Sistemi erişime açıldı

08 Kasım 2024 14:57 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 14:59

Hayvancılık destekleme sistemine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Hayvancılık Destekleme Sistemi sayesinde destekleme başvurularında ve destekleme ödemelerinde büyük kolaylıklar sağlanacak.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Hayvansal üretimin artırılması amacıyla, verimliliğin ön planda tutulduğu yeni bir destekleme modeline geçildiğine işaret etti.

HAYVANCILIK DESTEKLEME SİSTEMİ NEDİR?

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvancılık desteklemelerine esas iş ve işlemlerin yürütüleceği Hayvancılık Destekleme Sistemi'nin destekleme başvurularında ve destekleme ödemelerinde büyük kolaylıklar sağlanacağını belirtti.

Hayvansal üretimin artırılması amacıyla, verimliliğin ön planda tutulduğu yeni bir destekleme modeline geçildiğine işaret eden Çelik, bu yıldan itibaren ilk defa anaç koyun keçi desteği yerine kuzu ve oğlaklara destek ödemesi yapılacağını ifade etti.

Çelik, bu yıl desteklemelerde yeni bir modele geçilmiş olması nedeniyle uygulamalarda herhangi bir aksaklık yaşanmamasını ve yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamalarını temenni ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla hayvancılık desteklemelerine esas olmak üzere iş ve işlemlerin yürütüleceği, destekleme başvurularının tek bir sistemden alınarak icmallerin hazırlanacağı Hayvancılık Destekleme Sistemi'nin kullanıma açılmış olmasını sektör olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Sistem sayesinde destekleme başvurularında ve ödemelerinde büyük kolaylıklar sağlanacak."

HAYVANSAL DESTEKLEME SİSTEMİNDE HANGİ HAYVANLARA ÖDEME YAPILACAK?

Hayvansal destekleme modelinde buzağı ve malakların yanı sıra bu yıldan itibaren ilk defa anaç koyun keçi desteği yerine kuzu ve oğlaklara destek ödenecektir.