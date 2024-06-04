Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kripto paralar ve borsalardaki gelirlere vergi uygulanacağını açıkladı, miktarı henüz belli değil

04 Haziran 2024 22:57 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 22:06

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ak Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği istişare toplantısına katıldı.

Toplantıda yaptığı açıklamayla, kripto para ve borsa gelirlerine vergi uygulanacağını duyurdu.

Bu düzenleme, hem geleneksel borsalarda hem de kripto para piyasalarında işlem yapan yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.

Şimşek, dünyada da olduğu gibi elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, kripto varlıklar ve borsada işlem gören varlıkların disipline edilmesi gerektiğini belirtti.

Ancak, verginin ne oranda uygulanacağına dair detaylar henüz netlik kazanmadı.

Meclis gündemine taşınan ve Resmî Gazete'de yayımlanması beklenen düzenleme, kripto varlıkların tanınmasını ve bir çerçeve altına alınmasını hedefliyor.