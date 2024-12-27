Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı başvuru şartları ve sınav tarihi duyuruldu

27 Aralık 2024 09:10 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:21

Vatandaşları sevindiren personel alımı duyurusu Vergi Denetleme Kurulu'ndan geldi. 250 vergi müfettiş yardımcısının alınacağı ilanda yer alan bilgilere göre başvuru şartları, tarihi ve sınavın uygulanacağı tarih belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 250 müfettiş yardımcısı alacak. Başvuru yapmak isteyenler başvuruların nasıl yapılacağını araştırırken şartları da netleşti.

İlan Resmi Gazete'de yayımlandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 50'si de mühendislik fakültesi mezunları arasından seçileceği belirtildi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre başvurular 7 Nisan'da başlayacak ve 16 Nisan'da sona erecek.

250 MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Binlerce vatandaşı heyecanlandıran personel alımının başvuruları https://www.hmb.gov.tr üzerinden yapılacak. Başvuru tarihleri aralığında resmi site üzerinden işlemler tamamlanacak.

250 MÜFETTİŞ YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınacak 250 müfettiş yardımcısı alımı için yapılacak olan sınavın tarihi belli oldu. Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 10-11 Mayıs 2025'te, mühendislik fakülteleri için de test usulünde 10 Mayıs 2025'te Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava da tabi tutulacak.