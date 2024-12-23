Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 personel alımı başvuru şartları ve tarihi duyuruldu

23 Aralık 2024 12:01 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 12:07

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 personel alacak. Başvuru tarihi ve şartları duyurulan ilanda 5 müfettiş yardımcısı alınacağı belirtildi. Adaylar giriş sınavına katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Sözlü ve yazılı olarak 2 aşamalı sınava girecek olan adaylar için başvuru şartları da belli oldu. Online olarak başvuruların yapılacağı 5 personel alımında sınav tarihi de duyuruldu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 5 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı alacak. Yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı sınav uygulanırken başvurular 13 Ocak ile 24 Ocak aralığında alınacak. Başvurular e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden alınacak ve yazılı sınav 12 Nisan'da uygulanacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar ise sözlü sınava katılacak.

HAZİNE BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre başvuru şartları şöyle:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSSP4, KPSSP8 veya KPSSP9 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması,

ç) Başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamaya göre, en yüksek başvuru puanına sahip ilk 100 (yüz) kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.),

d) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2025) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

e) Daha önce giriş sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olması,

f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumunun olmaması,

g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,

ğ) Süresi içinde belirtilen şartlara uygun olarak başvurmuş olması

gerekmektedir