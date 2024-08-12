Haziran ayı Türkiye'de işsizlik oranı belli oldu

12 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 10:17

İşgücü istatistiklerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki göre farklılık gösterdi.

Ülkemizin gündeminde yer alan haziran ayı işsizlik oranı rakamları da belli oldu.

TÜRKİYE İŞSİZLİK ORANI RAKAMLARI HAZİRAN 2024

TÜİK tarafından işgücü istatistiklerini açıklanırken haziran ayında İşsizlik oranı 0,7 puan arttı ve %9,2 seviyesinde gerçekleşti.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi olurken oran %9,2 seviyesine çıktı.

Erkeklerde %7,6 iken kadınlarda %12,4 olduğu tahmin edildi.

HAZİRAN AYI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 341 bin kişi azalırken 32 milyon 522 bin kişi, istihdam oranı 0,6 puan azalarak %49,3 oldu. Erkeklerde %66,9 olurken kadınlarda %32,1 oldu.

15-24 yaş aralığında işsizlik bir önceki aya göre 1,7 puan artarak %17,6 oldu.

Verilere göre fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 44,0 saat olarak açıklandı.