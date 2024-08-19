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Haziran ayında haftalık çalışma saatlerinin 40 saate düşeceği iddia edildi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Ağustos 2024 10:17 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:23
Haziran ayında haftalık çalışma saatlerinin 40 saate düşeceği iddia edildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren esnek ve uzaktan çalışma konusunda yaşanan gelişmelerin ardından haftalık çalışma saati düşecek mi sorusu da gündeme geldi. Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması modellerin ekleneceği düzenlemeyle ilgili detaylar konuşulurken haftalık çalışma saati 40 mı olacak merak edildi.

Türkiye'de haftalık çalışma mesai saatlerinin düşeceğine dair konular konuşulurken milyonları sevindiren haber geldi.

Haftalık 40 saat çalışma saatinin olması beklenirken memur çalışma saatleri de vatandaşın merak ettikleri arasında yer aldı.

Bakan Işıkhan, haziran ayında Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinde yer alan esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını belirtti.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ DÜŞECEK Mİ, 40 MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda haftalık çalışma saatleri de gündeme geldi.

Haftalık mesai saatlerinin azalmasıyla beraber 40'a düşmesi beklenirken yeni düzenlemeyle beraber yeni modeller de konuşuldu.

Haziran ayında haftalık çalışma saatlerinin 40 saate düşeceği iddia edildi - 1. Resim

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Vedat Işıkhan haziran ayında Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinde olan esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Böylece 45 saat olan çalışma saatinin 40'a düşmesi ve bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik mesainin 40 saate düşürülmesi de gündeme yer aldı.

Haziran ayında haftalık çalışma saatlerinin 40 saate düşeceği iddia edildi - 2. Resim

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU, DÜŞECEK Mİ 2024?

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan çalışma saatleri hakkında yeni gelişmeler yaşanırken Orta Vadeli Program kapsamında uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni modeller gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanan YOİKK toplantısında mesai saatlerinin düşürülmesiyle ilgili konular da ele alındı.

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Kaynak: TGRT Haber
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