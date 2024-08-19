Haziran ayında haftalık çalışma saatlerinin 40 saate düşeceği iddia edildi

19 Ağustos 2024 10:17 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:23

Türkiye'de haftalık çalışma mesai saatlerinin düşeceğine dair konular konuşulurken milyonları sevindiren haber geldi.

Haftalık 40 saat çalışma saatinin olması beklenirken memur çalışma saatleri de vatandaşın merak ettikleri arasında yer aldı.

Bakan Işıkhan, haziran ayında Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinde yer alan esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını belirtti.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ DÜŞECEK Mİ, 40 MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda haftalık çalışma saatleri de gündeme geldi.

Haftalık mesai saatlerinin azalmasıyla beraber 40'a düşmesi beklenirken yeni düzenlemeyle beraber yeni modeller de konuşuldu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Vedat Işıkhan haziran ayında Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinde olan esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Böylece 45 saat olan çalışma saatinin 40'a düşmesi ve bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik mesainin 40 saate düşürülmesi de gündeme yer aldı.

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU, DÜŞECEK Mİ 2024?

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan çalışma saatleri hakkında yeni gelişmeler yaşanırken Orta Vadeli Program kapsamında uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni modeller gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanan YOİKK toplantısında mesai saatlerinin düşürülmesiyle ilgili konular da ele alındı.