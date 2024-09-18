Hektaş bedelli sermaye artırımı tarihi 2 Ekim'e kadar sürecek

18 Eylül 2024 10:34 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:43

Hektaş Ticaret T.A.Ş'ın bedelli sermaye artırımı yapacağı duyuruldu. SPK tarafından başvurusunun onaylanmasıyla beraber ne zaman olduğu bekleniyordu. HEKTS kodu ile sermaye artırımı için onay 12 Eylül'de verilmişti.

Hektaş, 2,53 milyar TL olan sermayesini 8,43 milyar TL’ye çıkarıyor. %233,20 oranda uygulanacak olan artırımın ne zaman olacağı belli olurken rüçhan hakkı kullanımı da netleşti.

Katılmak isteyenlerin en geç 17 Eylül tarihine kadar hisseyi alması gerekiyordu.

HEKTAŞ BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI​ NE ZAMAN 2024?

HEKTS, artırımı 18 Eylül günü gerçekleştirecek. Rüçhan hakkı kullanımı ise 2 Ekim gününe kadar sürecek.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklama şöyle oldu:

"Şirketimizin 8.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.530.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 5.900.000.000 TL’si nakit karşılığı olmak üzere 2.530.000.000 TL’den 8.430.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 5.900.000.000 TL nominal değerli paylarının ihracına ilişkin yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 12.09.2024 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 12.09.2024 tarih ve 2024/47 sayılı SPK​ Bülteninde yayımlanmıştır.

SPK tarafından onaylı İzahname Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmıştır."

RÜÇHAN HAKKI NE DEMEK, NASIL ALINIR?

Hakkını kullanmak isteyenler çalıştıkları kuruma ulaşarak rüçhan hakkını istemelidir. Hektaş yatırımcılarının istedikleri bedelli pay başına 1 TL bakiyesinin yatırım hesabında olması gerekiyor.