Helal sertifikası HAK tarafından akredite edilen kuruluşlar tarafından veriliyor

13 Ekim 2024 19:01 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 19:19

Köfteci Yusuf'un sattığı ürünlerde domuz eti çıkmasının ardından "helal sertifika" konusu gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından helal sertifika nasıl, nereden alınır ve kim tarafından verilir sorusunun cevabı araştırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerin ardından Köfteci Yusuf'un bazı ürünlerinde domuz eti​ çıktığı açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından "helal sertifikası" gündeme geldi.

Vatandaşlar tarafından helal sertifikası nasıl, nereden alınır sorusunun cevabı araştırılıyor.

HELAL SERTİFİKASI NASIL, NEREDEN ALINIR?

Helal sertifikası verme yetkisi Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite eden kuruluşlara verilir.

HAK, yerli ve yabancı helal belgelendirme kuruluşlarını, ilgili mevzuat ve uluslararası standartlara vazedilen objektif kriterler ışığında denetleyip başarılı olmaları halinde akredite ederek yetkilendirir.

HELAL SERTİFİKASINI HANGİ KURUMLAR VERİR?

Ülkemizde helal gıda sertifikasını verme yetkisine sahip birçok kuruluş bulunuyor.

Bu kuruluşların başında kamu otoritesinde olan Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) geliyor.

HELAL ÜRÜN NEDİR?

Helal ürün, İslam dininin kurallarına göre üretilmiş ve Müslümanlar açısından tüketilmesinde bir mahzuru bulunmayan ürün demektedir.

Helal Gıda kavramı ise üretiminden reyona kadar tamamıyla İslami kurallara uygun olarak hazırlanan ürünler için kullanılır.

Helal ürünler, domuz eti alkol gibi dinen yasaklı maddeler de içermezler.

Ayrıca et ürünlerinde de hayvanların kesimi İslam'ın emrettiği belirli kurallara göre düzenlenir.