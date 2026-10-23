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TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 17:08

Hem bilgini test et hem de ödülü kap: "Çözen Kazanır"da günün yarışması seni bekliyor

TGRT Haber’in ilgiyle takip edilen bilgi yarışması "Çözen Kazanır"da yeni günün heyecanı devam ediyor. Hem genel kültürünü test etmek hem de para ödülü kazanmak isteyenler için 23 Ekim cuma günü için yarışmada son saatlere girildi. Çözen Kazanır yarışmasında hafta içi her gün 1.000 TL’lik ödül sahibini beklerken cumartesi ve pazar günü ise büyük ödül veriliyor. Sizde Çözen Kazanır’a katılmayı unutmayın.

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Hem bilgini test et hem de ödülü kap:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 17:08

"", bilgi birikimine güvenen yarışmacıları ağırlamaya devam ediyor. Günün stresinden uzaklaşıp bilgisini test etmek isteyen kullanıcılar, hem keyifli vakit geçiriyor hem de ödülün sahibi oluyor. Günün şampiyonu sen olmak ister misin? ’in sevilen bilgi yarışması "Çözen Kazanır"da sorular seni bekliyor.


ÇÖZEN KAZANIR’DA YARIŞMAYI UNUTMAYIN

TGRT Haber’in dijital platformlarda büyük ilgi gören bilgi yarışması "Çözen Kazanır"da rekabet ve heyecan kesintisiz sürüyor. Genel kültürüne güvenen binlerce yarışmacı, her gün en yüksek puanı toplamak ve adını şampiyonlar listesine yazdırmak için zamanla yarışıyor.

ÇÖZEN KAZANIR YARIŞMASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Hem bilgini test et hem de ödülü kap: "Çözen Kazanır"da günün yarışması seni bekliyor


ÇÖZEN KAZANIR NASIL OYNANIR?

Çözen Kazanır yarışmasına katılabilmek için TGRT Haber hesabınızla veya TGRT Haber mobil uygulaması üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. Google Kaynaklar'a ekleyerek ve mobil uygulamadan katılarak ekstra puan kazanabilirsiniz.

Çözen Kazanır yarışma​ programına katılmak için hiçbir mülakat ve başvuru şartı bulunmuyor. Programa katılmak isteyen izleyiciler evde veya herhangi bir yerden dahil olabiliyor.

Katılımcılar, her gün yalnızca 1 defa yarışabilirken, yöneltilen 15 soruyu en kısa sürede doğru cevaplamanız gerekmektedir. Her doğru cevap en fazla 100 puan kazandırırken; puan cevap süresine göre hesaplanmaktadır.

Hem bilgini test et hem de ödülü kap: "Çözen Kazanır"da günün yarışması seni bekliyor

HAFTA İÇİ ÖDÜL 1.000 TL

Yarışmacılar, toplam puanlarını yarışma biter bitmez görüntüleyebilirken, liderlik tablosu ise sonuçlar kontrol edildikten sonra ertesi gün yayınlanacak. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yapılan yarışmalarda, gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı 1.000 ₺ kazanır.


HAFTA SONU BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ SİZ OLABİLİRSİNİZ

Çözen Kazanır yarışmasında sadece soruları doğru cevaplamak yeterli olmazken en hızlı olan isimler yüksek puana ulaşıyor. Yarışmacılar, elde ettikleri toplam puanı hemen görüntüleyebilirken ödülün kazananı ise tgrthaber.com’dan açıklanıyor. Hafta içi her gün yarışma devam ederken cumartesi ve pazar gününün kazananı ise 5.000 TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Hem bilgini test et hem de ödülü kap: "Çözen Kazanır"da günün yarışması seni bekliyor

ÇÖZEN KAZANIR SONUÇLARI ERTESİ GÜN AÇIKLANIYOR

Çözen Kazanır yarışmasında kazananı belirleyen sonuçlar, bir sonraki gün saat 10:00'da Tgrthaber.com adresinden veya sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor. “Çözen Kazanır” programına katılan yarışmacılar arasında birinci olan ve ilk on sıraya giren isimlerin listesiyle ilan ediliyor.

 

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