

"Çözen Kazanır", bilgi birikimine güvenen yarışmacıları ağırlamaya devam ediyor. Günün stresinden uzaklaşıp bilgisini test etmek isteyen kullanıcılar, hem keyifli vakit geçiriyor hem de ödülün sahibi oluyor. Günün şampiyonu sen olmak ister misin? TGRT Haber’in sevilen bilgi yarışması "Çözen Kazanır"da sorular seni bekliyor.

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HABERİN ÖZETİ Hem bilgini test et hem de ödülü kap: "Çözen Kazanır"da yarışma heyecanı devam ediyor TGRT Haber'in bilgi yarışması "Çözen Kazanır", kullanıcıları bilgi birikimlerini test etmeye ve ödül kazanmaya davet ediyor. Yarışmacılar, her gün yöneltilen 15 soruyu en kısa sürede doğru cevaplayarak puan toplar. Hafta içi her gün en yüksek puanı alan yarışmacı 1.000 TL kazanır. Cumartesi ve Pazar günlerinin kazananları ise 5.000 TL'lik büyük ödülün sahibi olur. Katılmak için tgrthaber.com veya TGRT Haber mobil uygulamasına TGRT Haber hesabıyla giriş yapmak gereklidir.

ÇÖZEN KAZANIR’DA YARIŞMAYI UNUTMAYIN

TGRT Haber’in dijital platformlarda büyük ilgi gören bilgi yarışması "Çözen Kazanır"da rekabet ve heyecan kesintisiz sürüyor. Genel kültürüne güvenen binlerce yarışmacı, her gün en yüksek puanı toplamak ve adını şampiyonlar listesine yazdırmak için zamanla yarışıyor.

ÇÖZEN KAZANIR YARIŞMASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇÖZEN KAZANIR NASIL OYNANIR?

Çözen Kazanır yarışmasına katılabilmek için TGRT Haber hesabınızla tgrthaber.com veya TGRT Haber mobil uygulaması üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. Google Kaynaklar'a ekleyerek ve mobil uygulamadan katılarak ekstra puan kazanabilirsiniz.

Çözen Kazanır yarışma​ programına katılmak için hiçbir mülakat ve başvuru şartı bulunmuyor. Programa katılmak isteyen izleyiciler evde veya herhangi bir yerden dahil olabiliyor.

Katılımcılar, her gün yalnızca 1 defa yarışabilirken, yöneltilen 15 soruyu en kısa sürede doğru cevaplamanız gerekmektedir. Her doğru cevap en fazla 100 puan kazandırırken puan, cevap süresine göre hesaplanmaktadır.

HAFTA İÇİ ÖDÜL 1.000 TL

Yarışmacılar, toplam puanlarını yarışma biter bitmez görüntüleyebilirken liderlik tablosu ise sonuçlar kontrol edildikten sonra ertesi gün yayınlanacak. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yapılan yarışmalarda, gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı 1.000 ₺ para ödülü kazanır.

HAFTA SONU BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ SİZ OLABİLİRSİNİZ

Çözen Kazanır yarışmasında sadece soruları doğru cevaplamak yeterli olmazken en hızlı olan isimler yüksek puana ulaşıyor. Yarışmacılar, elde ettikleri toplam puanı hemen görüntüleyebilirken ödülün kazananı ise tgrthaber.com’dan açıklanıyor. Hafta içi her gün yarışma devam ederken cumartesi ve pazar gününün kazananı ise 5.000 TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor.