Hemşireler gününde Twitter, Instagram ve Facebook'tan paylaşılabilecek resmi ve profesyonel mesajlar

11 May 2024 20:30 - Güncelleme : 09 May 2024 10:10

Dünya genelinde her yıl hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak için 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü olarak kutlanıyor.

Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in doğum günü olması nedeniyle 12-18 Mayıs tarihleri ise Hemşireler Haftası olarak kutlanıyor.

Bu özel günü sosyal medya hesaplarından kutlamak isteyen vatandaşlar resmi ve profesyonel mesaj örneklerini araştırıyor.

Sizler için hemşireler günü mesajlarını hazırladık:

Her türlü zorlukta, şefkat ve özveriyle sevgiyle görevini yapan hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun!

İster acilde, ister ameliyathanede, ister evde olsun, her yerde hayat kurtaran kahramanlarımıza teşekkürler!

Gece gündüz demeden fedakarlıkla çalışan, umut dağıtan hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun.

Sağlık sisteminin en önemli kahramanlarından olan tüm hemşirelerimize 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde şükranlarımızı sunuyoruz.

Zorlu koşullarda bile hastalara yardımcı olan ayağa kalkmalarında destek olan hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun.

Annelerimizin ilk destekçileri olan ebe hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun!

Hayati önem taşıyan anlarda yoğun bakımda fedakarlıkla çalışan hemşirelerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Hemşirelik bilgi, beceri ve en önemlisi büyük bir dikkat gerektirir. Bu zorlu mesleği özveriyle yerine getiren tüm hemşirelerimize 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sağlık sisteminin en önemli parçalarından biri olan hemşirelere fedakarlıkları için bu özel günde tekrardan teşekkür ediyorum