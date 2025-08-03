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Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Her gün duş alanlar dikkat! Temizlendiğini sanıyorsunuz ancak hiçbir işe yaramıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte her gün duş alma mevsimi de açıldı. Birçok insan gün içerisinde terlediği için günlük olarak duş alma ihtiyacı duyuyor. Ancak uzmanlara göre her gün duş alırken havlunuza ekstra dikkat etmelisiniz. Yanlış yıkanan havlular tekrardan vücudunuzun kirlenmesine neden oluyor.

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Her gün duş alanlar dikkat! Temizlendiğini sanıyorsunuz ancak hiçbir işe yaramıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 17:36

Son günlerde Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıktı. İnsanlar artık klimasız bir ortamda durduğunda hiçbir şey yapmasa bile terliyorlar.

Her gün duş alanlar dikkat! Temizlendiğini sanıyorsunuz ancak hiçbir işe yaramıyor

Hal böyle olunca birçok insan serinlemek ve temizlenmek için günlük duş almayı tercih ediyor. Oldukça faydalı görülen günlük duş alma alışkanlığı, sağlığınız için ciddi riskler barındırıyor.

GÜNLÜK DUŞ ALANLAR HAVLUYA DİKKAT!

Leicester Üniversitesi Klinik Mikrobiyoloji Profesörü Dr. Primrose Freestone, havluların maksimum iki kullanımdan sonra mutlaka yıkanması gerektiğini belirtti.

Her gün duş alanlar dikkat! Temizlendiğini sanıyorsunuz ancak hiçbir işe yaramıyor

Yani günde en az bir kere duş alıyorsanız, havlunuzu iki günde bir yıkamalısınız. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olanlar ya da herhangi bir enfeksiyon taşıyanlar için bu durumun her kullanımdan sonra geçerli olduğu ifade edildi.

Her gün duş alanlar dikkat! Temizlendiğini sanıyorsunuz ancak hiçbir işe yaramıyor

HER KULLANIMDA MİLYONLARCA MİKROP HAVLUYA GEÇİYOR

Dr. Freestone açıklamasında "temiz görünen bir havlı cildinizi kuruladıktan hemen sonra mikroorganizmalarla dolmaya başlar" ifadelerini kullandı. Cildimizden dökülen ölü hücre ve bakteri havluya geçiyor.

Bu durumda havlunuzun bakteri yuvası haline gelmesine neden oluyor. Özellikle nemli ortam bakteri ve mantarların hızlı çoğalmasına zemin hazırlıyor.

Her gün duş alanlar dikkat! Temizlendiğini sanıyorsunuz ancak hiçbir işe yaramıyor

HAVLUYU EN AZ 60 DERECEDE YIKAMALISINIZ

Havlunuzu 2 kullanımdan sonra mutlaka 60 derecede yıkamanız gerekiyor. Bu sıcaklık bakteri ve mantarların ölmesine, virüslerin ise etkisiz hale gelmesine imkan sağlıyor.

Her gün duş alanlar dikkat! Temizlendiğini sanıyorsunuz ancak hiçbir işe yaramıyor

Ayrıca havluyu yıkadıktan sonra tamamen kurumadan da kullanmamalısınız. Dr. Freestone'a göre mümkünse havlunuzu güneş ışığında kurutmalısınız. Bu sayede havlunuzdaki mikropların tamamen yok olacaktır.

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ETİKETLER
#hijyen
#Sağlık
#Havuza Dalış
#Günlük Duş
#Mikroorganizma
#Aktüel
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