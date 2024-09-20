Her gün tüketiyoruz ama zararları saymakla bitmiyor! İşte en zararlı besinler

20 Eylül 2024 12:40 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 12:46

Neredeyse her gün severek tükettiğimiz yiyeceklerin sağlığa ne kadar zarar verdiğini biliyor musunuz? Dolaplarımızdan hiç eksik olmayan sofralarımızda hemen her gün tükettiğimiz yiyecekler aslında sağlığımızı tehdit ediyor. Uzmanlar bazı besinlerin özellikle tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte çok sevdiğimiz ama vücudumuza sinsice zarar veren besinler ve zararları...

Yıllardır şifa versin diye bu hatayı yapıyormuşuz! Uzman isimden ezber bozan 'ballı süt' açıklaması

Yıllardır şifa versin diye bu hatayı yapıyormuşuz! Uzman isimden ezber bozan 'ballı süt' açıklaması

Uzmanların uyarıları ve çeşitli araştırma sonuçları beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz konusunda sık sık bizlere yol gösterse de az yağlı, tuzsuz, şekersiz gıdalara alışmakta güçlük çekiyoruz. Neredeyse her gün tükettiğimiz bazı besinler vücudumuza parça parça zarar veriyor. İşte kalp hastalıklarından kansere, diyabetten obeziteye, böbrek hastalıklarından karaciğer hastalıklarına kadar vücudun başlı başına dengesini bozan zararlı besinler...

ŞEKERİN ZARARLARI NELERDİR?

Şeker​, sağlığımızı önemli ölçüde tehdit eden besinlerden biri. Hemen hemen her gün çayımıza, kahvemize kattığımız, yediğimiz tatlılar veya ambalajlı ürünlere konulan tatlandırıcılar derken sık sık fark etmeden de olsa tüketiyoruz. Peki şeker vücudumuza ne tür zarar veriyor?

Kalp hastalıkları riskini artırır

Diyabete riskini artırır

Kansere riskini artırır

Depresyon riskini artırır

Karaciğer hastalıklarına neden olur

Böbrek hastalıklarına neden olur

Diş sağlığını etkiler

TUZUN ZARARLARI NELERDİR?

Tuz​, sofralarımızın olmazsa olmazlarından biri. Tuz vücudumuz için nasıl hayati bir önem taşıyorsa fazla tuz tüketimi de çok sayıda sağlık problemine yol açıyor. İşte fazla tuz tüketiminin vücudumuza zararları…

Bağışıklığı düşürür

Mideye zarar verir

Böbrek taşı oluşumuna yol açabilir

Kalp- damar hastalıklarına neden olur

Göz bozuklukları ve görme kayıplarına neden olabilir

Kemik sağlığını olumsuz etkiler

Tansiyonu yükseltir

UNUN ZARARLARI NELERDİR?

Beyaz un, günlük tükettiğimiz gıdaların çoğunun bir parçası. Şeker ve tuzda olduğu gibi fazla tüketilmesi vücudumuza hasar veriyor. İşte unun vücudumuza verdiği zarar

Alerjilere neden olur

Yorgunluğa neden olur.

Kilo alımını hızlandırır

Tip 2 diyabet riskini artırır

Kanser riskini artırır

TRANS YAĞLARIN ZARARLARI NELERDİR?

Trans yağlar vücuda en zarar verenlerin başında geliyor. Kalp ve damar hastalıklarından diyabete her türlü hastalık riskine neden oluyor.

Kalp ve damar hastalıkları riskin artırır

Trans yağlar insülin direncini ve tip 2 diyabeti tetikleyebilir.

Aşırı kilolu veya obezitesi olan kişilerde vücuttaki iltihabı artırır

Trans yağlar kan damarlarınızın iç astarına zarar verir

Demans riski

PATATES KIZARMASININ ZARARLARI

Hemen hemen her çocuğun ve yetişkinin severek yediği patates kızartmaları aslında o kadar da masum değil. İşte bir çok kişinin vazgeçilmezi olan patates kızartmasının her gün tüketilmesi halinde vücuda verdiği zararlar…

Kanser Riski Artabilir

Obezite,

Kalp hastalığı,

Kanser,

İnme,

Böbrek hastalığı,

Sinir kaybı ve beyin fonksiyonu.

MARGARİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Dolaplarımızdan eksik etmediğimiz bir diğer ürün ise margarin. Ancak margarin tüketimi sağlığa ciddi zararlar veriyor. Kalp hastalığından kansere bir çok hastalığa zemin hazırlıyor. İşte margarinin vücuda zararları…

⁠Kalp hastalığı riskini arttırır

Obezite ve kilo problemlerine yol açar

⁠Kanser riskini artırır

⁠Bağışıklığı düşürür

İŞLENMİŞ ET TÜKETİMİNİN ZARARLARI

İşlenmiş etlerin sağlığa zararları saymakla bitmiyor. Jambon, sosis, pastırma, sucuk, salam, kurutulmuş et gibi ürünler en çok sofralarımızda yer alan besinler arasında bulunuyor. İşte zararları…

Demans riskini artıyor

Kansere yol açıyor

Kalp damar rahatsızlıklarına neden oluyor

HAZIR ÇORBALARIN ZARARLARI

Pratik ve hızlı oluşuyla çoğu kişinin mutfağında olan hazır çorbalar sağlığı tehdit ediyor. İşte hazır çıorbaların bilmediğimiz zararları

Metabolizmayı bozuyor

Kanser riskine yol açıyor

Kalp damar hastalıkları riski

Bağırsak florasını bozuyor.

BULYON KULLANIMININ ZARARLARI NELERDİR?

Mutfaklarda yaygın olarak kullanılan bulyonlar aslında sağlığımız için büyük tehdit. İşte yemeklerimize lezzet katmak için kullandığımız bulyonun bilinmeyen zararları …

yüksek tansiyon,

kalp rahatsızlıkları

böbrek sorunları

mide rahatsızlıkları

obezite

karaciğer rahatsızlıkları

ASİTLİ İÇECEKLERİN ZARARLARI

Asitli içeceklerin aşırı tüketimi bir dizi sağlık problemine yol açıyor. İşte bunlardan bazıları...

Kalp hastalığı

Mide sorunları

Obezite

Ağrılı otoimmün bozukluk riski

Tip 2 diyabet riski

Demir eksikliği

Böbrek taşı

Kemik hastalıkları

Dişlere zarar veriyor