Her gün tüketiyoruz ama zararları saymakla bitmiyor! İşte en zararlı besinler
Neredeyse her gün severek tükettiğimiz yiyeceklerin sağlığa ne kadar zarar verdiğini biliyor musunuz? Dolaplarımızdan hiç eksik olmayan sofralarımızda hemen her gün tükettiğimiz yiyecekler aslında sağlığımızı tehdit ediyor. Uzmanlar bazı besinlerin özellikle tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte çok sevdiğimiz ama vücudumuza sinsice zarar veren besinler ve zararları...
Uzmanların uyarıları ve çeşitli araştırma sonuçları beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz konusunda sık sık bizlere yol gösterse de az yağlı, tuzsuz, şekersiz gıdalara alışmakta güçlük çekiyoruz. Neredeyse her gün tükettiğimiz bazı besinler vücudumuza parça parça zarar veriyor. İşte kalp hastalıklarından kansere, diyabetten obeziteye, böbrek hastalıklarından karaciğer hastalıklarına kadar vücudun başlı başına dengesini bozan zararlı besinler...
ŞEKERİN ZARARLARI NELERDİR?
Şeker, sağlığımızı önemli ölçüde tehdit eden besinlerden biri. Hemen hemen her gün çayımıza, kahvemize kattığımız, yediğimiz tatlılar veya ambalajlı ürünlere konulan tatlandırıcılar derken sık sık fark etmeden de olsa tüketiyoruz. Peki şeker vücudumuza ne tür zarar veriyor?
Kalp hastalıkları riskini artırır
Diyabete riskini artırır
Kansere riskini artırır
Depresyon riskini artırır
Karaciğer hastalıklarına neden olur
Böbrek hastalıklarına neden olur
Diş sağlığını etkiler
TUZUN ZARARLARI NELERDİR?
Tuz, sofralarımızın olmazsa olmazlarından biri. Tuz vücudumuz için nasıl hayati bir önem taşıyorsa fazla tuz tüketimi de çok sayıda sağlık problemine yol açıyor. İşte fazla tuz tüketiminin vücudumuza zararları…
Bağışıklığı düşürür
Mideye zarar verir
Böbrek taşı oluşumuna yol açabilir
Kalp- damar hastalıklarına neden olur
Göz bozuklukları ve görme kayıplarına neden olabilir
Kemik sağlığını olumsuz etkiler
Tansiyonu yükseltir
UNUN ZARARLARI NELERDİR?
Beyaz un, günlük tükettiğimiz gıdaların çoğunun bir parçası. Şeker ve tuzda olduğu gibi fazla tüketilmesi vücudumuza hasar veriyor. İşte unun vücudumuza verdiği zarar
Alerjilere neden olur
Yorgunluğa neden olur.
Kilo alımını hızlandırır
Tip 2 diyabet riskini artırır
Kanser riskini artırır
TRANS YAĞLARIN ZARARLARI NELERDİR?
Trans yağlar vücuda en zarar verenlerin başında geliyor. Kalp ve damar hastalıklarından diyabete her türlü hastalık riskine neden oluyor.
Kalp ve damar hastalıkları riskin artırır
Trans yağlar insülin direncini ve tip 2 diyabeti tetikleyebilir.
Aşırı kilolu veya obezitesi olan kişilerde vücuttaki iltihabı artırır
Trans yağlar kan damarlarınızın iç astarına zarar verir
Demans riski
PATATES KIZARMASININ ZARARLARI
Hemen hemen her çocuğun ve yetişkinin severek yediği patates kızartmaları aslında o kadar da masum değil. İşte bir çok kişinin vazgeçilmezi olan patates kızartmasının her gün tüketilmesi halinde vücuda verdiği zararlar…
Kanser Riski Artabilir
Obezite,
Kalp hastalığı,
Kanser,
İnme,
Böbrek hastalığı,
Sinir kaybı ve beyin fonksiyonu.
MARGARİNİN ZARARLARI NELERDİR?
Dolaplarımızdan eksik etmediğimiz bir diğer ürün ise margarin. Ancak margarin tüketimi sağlığa ciddi zararlar veriyor. Kalp hastalığından kansere bir çok hastalığa zemin hazırlıyor. İşte margarinin vücuda zararları…
Kalp hastalığı riskini arttırır
Obezite ve kilo problemlerine yol açar
Kanser riskini artırır
Bağışıklığı düşürür
İŞLENMİŞ ET TÜKETİMİNİN ZARARLARI
İşlenmiş etlerin sağlığa zararları saymakla bitmiyor. Jambon, sosis, pastırma, sucuk, salam, kurutulmuş et gibi ürünler en çok sofralarımızda yer alan besinler arasında bulunuyor. İşte zararları…
Demans riskini artıyor
Kansere yol açıyor
Kalp damar rahatsızlıklarına neden oluyor
HAZIR ÇORBALARIN ZARARLARI
Pratik ve hızlı oluşuyla çoğu kişinin mutfağında olan hazır çorbalar sağlığı tehdit ediyor. İşte hazır çıorbaların bilmediğimiz zararları
Metabolizmayı bozuyor
Kanser riskine yol açıyor
Kalp damar hastalıkları riski
Bağırsak florasını bozuyor.
BULYON KULLANIMININ ZARARLARI NELERDİR?
Mutfaklarda yaygın olarak kullanılan bulyonlar aslında sağlığımız için büyük tehdit. İşte yemeklerimize lezzet katmak için kullandığımız bulyonun bilinmeyen zararları …
yüksek tansiyon,
kalp rahatsızlıkları
böbrek sorunları
mide rahatsızlıkları
obezite
karaciğer rahatsızlıkları
ASİTLİ İÇECEKLERİN ZARARLARI
Asitli içeceklerin aşırı tüketimi bir dizi sağlık problemine yol açıyor. İşte bunlardan bazıları...
Kalp hastalığı
Mide sorunları
Obezite
Ağrılı otoimmün bozukluk riski
Tip 2 diyabet riski
Demir eksikliği
Böbrek taşı
Kemik hastalıkları
Dişlere zarar veriyor
Her gün yiyip içtiğimiz yiyeceklerin sağlığa zararlı olduğunu bilmek biraz üzücü, ama dikkatli seçimler yapınca bu durumu en aza indirebiliriz