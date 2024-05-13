Herkes İçin Hareketlilik uygulamasıyla artık engel yok! Uygulama bu yıl hayata geçiyor

13 May 2024 17:46 - Güncelleme : 13 May 2024 17:46

Engelli vatandaşlarımız toplumdan hep kendilerini bir adım geride bırakıyor yaşadıkları zorluklar da cabası. Türkiye’de engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmaya yönlendirecek ve engelli bireyleri topluma kazandıracak ilk yasa 2005 yılında çıktı. Hayata geçirilecek uygulama ile engelli bireyler seyahatlerinde zorluk yaşamayacak aynı zamanda herkes için eşit şartlar ortaya konulacak.

HERKES İÇİN HAREKETLİLİK UYGULAMASI NEDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, engelli vatandaşların hayatta yaşadıkları zorlukları belirterek sosyal, ekonomik, eğitim ve ulaşım kolaylıkları sağlayacaklarını şu sözlerle ifade etti:

Refakatçi modülünden engelli taşıma hizmetleri modülüne, ulaşım sisteminin erişilebilirliğini iyileştirmeye yönelik geri bildirim modülünden işaret dili çağrı merkezi desteğine kadar, engelli vatandaşların ulaşım sürecine ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları minimuma indirmeyi hedefleyen mobil uygulama bu yıl hayata geçecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Herkes İçin Hareketlilik Uygulaması hakkında açıklama yaptı;

Türkiye’de bu alanda ilk kanunun 2005 yılında çıktığını belirterek Herkes İçin Hareketlilik mobil uygulamasıyla ilgili, “Bu kanunun amacı; engelli vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin etmek, toplumsal hayata diğer bireylerle eşit şartlarda tam ve etkin katılımlarını sağlamak olmuştur.

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ’de 2007 yılında imzalanmıştı. Türkiye’nin bu sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Yine, 2013’te yayımlanan yasal düzenleme ile farkındalığın dilimize yerleşmesi için çok önemli bir adım atılmış, daha önceki bazı resmi tanımlarda geçen; özürlü, sakat, çürük gibi ibareler yerini engelli ibaresine bırakmıştır. Zira engelli olmak bir kusur değildir, onları hayattan alıkoyan engellerin kendisi kusurludur.

Özetlemeye çalıştığım şudur ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana görünür olmaya başlayan farkındalık süreci, adım adım yapılanmayı, eylemleri ve diğer alanlarda yapılması gerekenleri şekillendirmiştir.”

ARTIK ENGELLİ VATANDAŞLARIN HAYATA KATILIMI KOLAYLAŞACAK

Bu yıl faaliyete geçecek olan mobil uygulamayla engelli bireylerin diğer bireylerden farkının kalmayacağı ve engelli vatandaşların hayatta yaşadığı zorluklar sıfıra indirgenecek. Uraloğlu yaptığı açıklamada bu zorlukları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı vizyonu ile hareket edeceklerini söyledi.

“70 bine ulaşan engelli çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10’u Bakanlığımızda istihdam ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu noktada biz de engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek için çok önemli çalışmalar yapıyoruz.

Farklı ihtiyaçlara sahip tüm vatandaşlarımızın, kendilerine uygun tasarlanmış hizmetlere ve erişilebilirlik imkanlarına sahip olması için çalışmaya devam ediyoruz. 4 Aralık 2021 tarihinde 2021-2025 yıllarını kapsayan Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı’mızı kamuoyuna açıkladık.

Eylem Planı ile herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi oluşturulmasını amaçladık. Eylem planının tüm süreçlerinde ilgili tarafların görüş ve önerilerini önemsedik. Her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturmak vizyonu ile hareket ediyoruz.

Altyapıdan araçlara, Teknolojiden kurumsal kapasite artırımına yönetişimin güçlendirilmesinden farkındalık artırımına, Düzenleme ve denetimlerden ulaşım türlerinin entegrasyonuna kadar, eylem planımızda 6 stratejik amaç, 14 hedef ve 33 eylem belirledik.

Bakanlığımız erişilebilirliği, ulaşıma yönelik tüm uygulamaların odağına koyarak farkındalığı artırmak için eğitimler de düzenliyor. Bakanlığımızın ilgili kurumları; katılım sağlayan yaklaşık 1000 kişiye eğitim vermiştir. Ve gururla belirtmek istiyorum ki bu alanda ilk kez herkesin faydalanabileceği bir eğitim materyalini dijital ve herkes için erişilebilir bir formatta hazırladık.”

Engelli bireyler için; YHT garlarında ulaşım kolaylığı, engelli aylığı için PTT ödemelerinin istedikleri yerden alabilmeleri, terminalde bekleme sürelerinin kısaltılması, 40 havalimanında erişilebilirlik belgesi ile temelinde insan olan bir proje hayata geçiyor.

Hareketliliği teşvik eden mobil uygulama ile engelli vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katılımları kolaylaşacak. Her alanda destek olunması gereken özel bireyler için “Herkes İçin Hareketlilik” diyoruz.