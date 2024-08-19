HGS fiyatlarına gelen yüzde 40'lık zam bugünden itibaren ücretlere yansıyacak
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Ağustos 2024 10:31 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:38
Araç sahiplerinin ilgilendiren haber geldi. HGS geçiş ücretlerine %40 oranda zam gelirken yeni tarife bugünden itibaren geçerli olacak. HGS zam mı geldi, ne kadar oldu merak konusu olurken yeni geçiş fiyatları belli oldu.
2024 yılında gelen zamların ardından bir zam haberi de HGS'den geldi. Milyonlarca araba sahibinin gündeminde ise HGS zammı yer alırken ücretleri kaç TL oldu araştırılıyor.
HGS ZAMMI NE KADAR OLDU, KAÇ TL 2024?
Geçiş ücretlerine gelen %40'lık zammın ardından yeni fiyatlar belli oldu. HGS otomatik yükleme alt limiti 245 TL olurken en son gelen zam %75'lik oranda olmuştu.
1 Nisan'da uygulanan zamdan sonra bir artış da bugün itibarıyla geçerli olacak.
HGS GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Geçtiğimiz günlerde otoyol ve köprü ücretlerine gelen zammın ardından HGS otomatik yükleme alt limiti de 245 TL'ye çıktı.
Yeni tarife 19 Ağustos itibarıyla geçerli olacak.
Kaynak: TGRT Haber