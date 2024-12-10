HGS uygulaması hacklendi mi? Kullanıcılara hakaret ve tehdit mesajları gönderiliyor

10 Aralık 2024 22:08 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 22:12

Anadolu Sigorta’nın mobil uygulamasının ardından şimdi de HGS mobil uygulamasının hacklendiği iddia edildi. HGS uygulaması üzerinden kullanıcılara hakaret ve tehdit mesajları gönderiliyor.

Hızlı Geçiş Sistemi HGS’nin mobil uygulamasının hacklendiği ve kullanıcılara hakaret içerikli mesajlar gönderildiği iddia edildi.

HGS UYGULAMASI HACKLENDİ Mİ?

Sosyal medyada X hesabı üzerinden onlarca vatandaş HGS uygulaması üzerinden kendilerine gelen hakaret ve tehdit mesajlarını paylaştı.

Bazı mesajlarda hakaret söylemleri yer alırken bazı mesajlarda ise bir hesaba para gönderilmemesi halinde özel bilgilerin servis edileceği tehdidi yer alıyor.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

ANADOLU SİGORTA UYGULAMASI DA HACKLENMİŞTİ

Geçtiğimiz gün de Anadolu Sigorta’nın mobil uygulaması üzerinden kullanıcılarına ‘küfürlü bildirim’ gönderilmişti.

Yaşanan duruma ilişkin Anadolu Sigorta, resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak siber saldırı olduğunu doğrulamış ve kişisel bilgilerin güvende olduğu vurgulanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular HGS hacklendi mi? Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.