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Hikaye yazma ve okuma sitesi Wattpad'e erişim engeli getirildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
17 Temmuz 2024 09:04 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:23
Hikaye yazma ve okuma sitesi Wattpad&#039;e erişim engeli getirildi

Kanada merkezli hikaye yazma ve okuması sitesi Wattpad'e erişim engeli getirildi. Alınan karara göre siteye Türkiye'den erişim sağlanmayacak.

Kullanıcıların kendi hikayelerini yazarak yayınlamalarına ve diğer insanların okumalarına olanak sağlayan Wattpad platformu 2006 yılında Allen Lau ve Ivan Yuen tarafından kuruldu.

Özellikle gençler arasında popüler olan platformun kapatılıp kapatılmadığı ise merak ediliyor.

Hikaye yazma ve okuma sitesi Wattpad'e erişim engeli getirildi - 1. Resim

WATTPAD KAPANDI MI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Wattpad'e, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engelli getirildi.

BTK tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir."

Kaynak: TGRT HABER
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