Hilal Köylü kimdir, hangi gazetede yazıyor? Devlet Bahçeli'nin tepkisi sonrası gündem oldu

12 Kasım 2024 15:07 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:20

12 Kasım günü MHP grup toplantısı sonrası gazetecilerin soruları MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yöneltildi. Grup toplantısında birçok konu ele alınırken sonrasında Hilal Köylü'den gelen soru Devlet Bahçeli'yi sinirlendi.

Bugün MHP Grup toplantısının ardından gazeteciler, Bahçeli'ye sorularını sordu. Gazeteci Hilal Köylü tarafından gelen "Çözüm süreci konusunda Cumhurbaşkanı ile aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusu Bahçeli'yi sinirlendirdi.

Yaşanan anların ardından Hilal Köylü'nün kim olduğu gündeme geldi.

HİLAL KÖYLÜ KİMDİR, HANGİ GAZETEDE YAZIYOR?

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan isim Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisansını tamamladı.

YouTube kanalı olan Serbest TV'de program sunan Köylü, 1996 senesinde Radikal Gazetesi'nde mesleğe başlamıştı. Habertürk TV, Deutsche Welle, 24 Saat Gazetesi ve Anka gibi kuruluşlarda da görev aldı.

2002 ile 2003 seneleri aralığında Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nda akredite muhabirlik görevini üstlendi.

GAZETECİ DEVLET BAHÇELİ'YE NE DEDİ, NE OLDU?

Bugün gerçekleşen MHP Grup toplantısı sonrasında Devlet Bahçeli, gazetecilerden gelen sorulara cevap verdi.

Hilal Köylü tarafından gelen "Çözüm süreci konusunda Cumhurbaşkanı ile aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusu gergin anlar yaşattı.

Devlet Bahçeli yöneltilen soruya "Türkiye’yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan da mesleği bırak" cevabını verdi.