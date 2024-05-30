Hilvan, Pınarbaşı ve Güzelyurt ilçelerinde seçimler 2 Haziran'da tekrar düzenlenecek
Vatandaşlar tarafından Şanlıurfa'nın Hilvan, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçelerinde seçimlerin ne zaman tekrarlanacağı merak ediliyor. Ayrıca Sivas Günaykaya, Kırklareli Büyükkarıştıran, Tunceli Akpazar ve Aksaray Sağlık beldelerinde de yeniden düzenleneceği tarih araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mar 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde bazı ilçe ve beldelerde yapılan seçimlerin tekrarlanmasına karar alınmıştı.
Alınan kararın ardından 3 ilçe ve 4 belde de 50 binden fazla seçmenin tekrardan sandık başına gideceği belirtilmişti.
Vatandaşlar tarafından tekrarlanan seçimlerin ne zaman yapılacağı araştırılıyor.
YSK tarafından açıklanan bilgilere göre Şanlıurfa'nın Hilvan, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde seçimlerin 2 Haziran tarihinde tekrarlanmasına karar verildi.
Vatandaşlar bu ilçelerde tekrardan ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile yeni mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyetini seçecek.
2 Haziran'da seçimlerin tekrarlanacağı beldeler ise şöyle:
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi
Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi
Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesi