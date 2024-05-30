Hilvan, Pınarbaşı ve Güzelyurt ilçelerinde seçimler 2 Haziran'da tekrar düzenlenecek

30 May 2024 12:23 - Güncelleme : 30 May 2024 13:52

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mar 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde bazı ilçe ve beldelerde yapılan seçimlerin tekrarlanmasına karar alınmıştı.

Alınan kararın ardından 3 ilçe ve 4 belde de 50 binden fazla seçmenin tekrardan sandık başına gideceği belirtilmişti.

Vatandaşlar tarafından tekrarlanan seçimlerin ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

YSK tarafından açıklanan bilgilere göre Şanlıurfa'nın Hilvan, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde seçimlerin 2 Haziran tarihinde tekrarlanmasına karar verildi.

Vatandaşlar bu ilçelerde tekrardan ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile yeni mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyetini seçecek.

2 Haziran'da seçimlerin tekrarlanacağı beldeler ise şöyle:

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi

Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesi