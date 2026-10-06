Hırvatistan İspanya maçı hangi kanalda? Uluslar Ligi maçı canlı yayınlanacak

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta dördüncü hafta mücadelesinde Hırvatistan ile İspanya karşılaşacak. İki takım daha önce 29 Eylül'de Sevilla'da oynanan karşılaşmada karşı karşıya gelirken, mücadeleden İspanya 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Lamine Yamal'ın iki gol attığı maçta Marc Pubill ve Nico Williams da İspanya adına fileleri havalandırırken, Hırvatistan'ın tek golünü Dion Drena Beljo kaydetti. Hırvatistan İspanya maçı hangi kanalda? İki ekip arasındaki yeni mücadele öncesinde sakatlıklar nedeniyle kadrolarda da bazı değişiklikler yaşandı. Mücadelenin başlamasına saatler kaldı.

HIRVATİSTAN İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'taki Hırvatistan İspanya karşılaşması bugün, 6 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, Hırvatistan'ın Split kentinde bulunan Stadion Poljud'da gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 21.45 olarak belirlendi.

İki takım, bu sezon grup aşamasında daha önce 29 Eylül'de İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İspanya, sahasında oynanan mücadeleyi 4-1 kazanırken Lamine Yamal iki kez fileleri havalandırdı. Marc Pubill ve Nico Williams'ın da gol attığı karşılaşmada Hırvatistan'ın tek sayısı Dion Drena Beljo'dan geldi.

HIRVATİSTAN İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan ile İspanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup dördüncü hafta karşılaşması A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Split'teki Stadion Poljud'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

İspanya, grupta oynadığı üç karşılaşmanın tamamını kazanarak 9 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Hırvatistan ise üç maçta 3 puan topladı ve üçüncü sırada yer alıyor. İspanya, İngiltere'yi deplasmanda 3-2, Hırvatistan'ı 4-1 ve Çekya'yı 3-1 mağlup etti. Hırvatistan ise Çekya deplasmanında 2-1 kazanırken İspanya'ya 4-1, İngiltere'ye ise 7-0 yenildi.

HIRVATİSTAN VE İSPANYA GRUPTA 4. MAÇINA ÇIKIYOR

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta oynadığı üç maçtan 9 puan çıkardı. Dünya şampiyonu ekip, İngiltere deplasmanında 3-2, Hırvatistan karşısında 4-1 ve Çekya karşısında 3-1'lik skorlarla galip geldi. Üç maçta rakip filelere 10 gol gönderen İspanya, kalesinde ise 4 gol gördü. Bu sonuçların ardından İspanya'nın çeyrek final biletini neredeyse garantilediği belirtilirken, milli takımın yenilmezlik serisi de 41 maça ulaştı.

Hırvatistan ise gruptaki ilk üç maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Çekya deplasmanında 2-1 kazanan Vatreni, ardından İspanya'ya 4-1 ve İngiltere'ye 7-0 mağlup oldu. Özellikle İngiltere karşısında alınan 7-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Slaven Bilic'in ikinci dönemine yönelik eleştiriler arttı. Hırvatistan son iki maçında toplam 11 gol yedi.

Hırvatistan'ın kadrosunda savunma bölgesinde de eksikler bulunuyor. Stoper Martin Erlic sakatlığı nedeniyle ekim ayının ortasına kadar forma giyemeyecek. Sağ bek Josip Juranovic ise hastalığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Teknik heyetin savunmada Josip Sutalo'ya daha fazla görev vermesi beklenirken, orta sahada kaptan Luka Modric'in deneyimine ihtiyaç duyuluyor. 41 yaşındaki Modric, İngiltere karşılaşmasında forma giymesinin ardından ağır yenilgi sonrası "benzeri görülmemiş bir utanç duygusu" yaşadığını söyledi.

İspanya'da da karşılaşma öncesinde sakatlıklar nedeniyle bazı değişiklikler yaşandı. Ferran Torres sol ayak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Carlos Espi çağrıldı. Nico Williams uyluk sakatlığı nedeniyle Athletic Bilbao'ya dönerken, Alejandro Grimaldo da uyluk problemi nedeniyle kadroda bulunmuyor. Joan Garcia da diz sakatlığı nedeniyle Hırvatistan karşısında forma giyemeyecek.

İki takımın genel karşılaşma istatistiklerinde ise İspanya'nın üstünlüğü bulunuyor. Hırvatistan ile İspanya bugüne kadar 12 kez karşılaşırken bu maçların 7'sini İspanya, 3'ünü Hırvatistan kazandı. İki takım arasındaki 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon oynanan son karşılaşmada da İspanya sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.