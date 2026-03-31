Türkiye U21 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde önemli bir sınava hazırlanıyor. Hırvatistan deplasmanında oynanacak mücadele, grup sıralaması açısından belirleyici olacak. İşte maçın yayın detayları…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Türkiye U21 maçı başlıyor Türkiye U21 Milli Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerinde grup liderliği için Hırvatistan ile deplasmanda önemli bir maça çıkıyor. Maç, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynanacak. Türkiye 11 puanla grubun lideri, Hırvatistan ise 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Karşılaşma bugün saat 18.30'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor kanalından ve Tivibu Spor'un YouTube kanalından canlı yayınlanacak. İki takımın ilk maçı Trabzon'da 1-1 berabere bitmişti.

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE PUAN DURUMLARI

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Türkiye, oynadığı maçlar sonunda 11 puanla ilk sırada bulunuyor. Ay-Yıldızlı ekip, grupta şimdiye kadar sergilediği performansla zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Hırvatistan ise 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu iki takım arasındaki puan farkının yalnızca bir olması, oynanacak karşılaşmanın önemini artırıyor.

Grubun diğer takımları arasında Ukrayna 5 puanla üçüncü, Macaristan 3 puanla dördüncü ve Litvanya ise 2 puanla son sırada bulunuyor. İlk maçta Trabzon’da karşılaşan Türkiye ile Hırvatistan sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı.

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye U21 Milli Takımı ile Hırvatistan arasında oynanacak mücadele bugün gerçekleştirilecek. Karşılaşma saat 18.30’da başlayacak ve iki takım da sahaya grup liderliği için çıkacak.

Elemelerde şimdiye kadar 4 karşılaşmaya çıkan Hırvatistan, bu maçların 3’ünü kazanırken 1’inde sahadan beraberlikle ayrıldı ve toplamda 10 puan topladı. Türkiye ise 11 puanla zirvede bulunurken, bu karşılaşma her iki ekip açısından da puan tablosundaki sıralamayı doğrudan etkileyecek nitelikte.

HIRVATİSTAN TÜRKİYE U21 MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümit Milli Takım’ın Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşma, futbolseverler tarafından ekran başından takip edilebilecek. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma, Tivibu Spor’un YouTube kanalı üzerinden de izlenebilecek.

TÜRKİYE'NİN HIRVATİSTAN MAÇI KADROSU

Ümit Millî Takımımızın Hırvatistan maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Jankat Yılmaz (İkas Eyüpspor), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Mert Furkan Bayram (SMS Grup Sarıyerspor)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe A.Ş.), Yasin Özcan (Beşiktaş A.Ş.), Ada İbik (Manisa FK)

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (SC Braga), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino FC), Baran Ali Gezek (İkas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor A.Ş.), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.)

Forvet: Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor A.Ş.), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio)