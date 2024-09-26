HMGS 29 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'da düzenlenecek

26 Eylül 2024 12:23 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:47

2024 yılında ilk kez yapılacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) tarihinin yakınlaşması ile birlikte gündem oldu. Sınava girecek olan adaylar tarafından HMGS ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak sorusunun cevabı merak ediliyor.

Adalet Bakanlığı​ tarafından 2024 yılında ilk kez düzenlenecek olan HMGS ve İYÖS sınavlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamanın ardından adaylar sınavın ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını merak etmeye başladı.

HMGS NE ZAMAN,SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre HMGS 29 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

130 dakika sürecek olan sınav kapsamında adaylar saat 10.00'dan sonra içeri alınmayacak.

Sınav ile ilgili Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bu sınavlar, Türk Hukuk Sistemi açısından önemli bir adım olup, hukuk mesleklerine girişte yetkinliğin artırılmasını hedeflemektedir. Mesleki yeterliliklerin ölçülmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen bu sınav, adaletin daha etkin ve nitelikli bir şekilde tecelli etmesine katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

HMGS SINAVI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre 2024 yılında sınav 17 ilde düzenlenecek.

Sınavın yapılacağı illerin listesi ise şöyle:

Ankara

İstanbul

İzmir

Adana

Antalya

Bursa

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Kayseri

Konya

Malatya

Samsun

Sivas

Trabzon

Van

HAKİM​ OLMAK İÇİN HMGS SINAVI ZORUNLU MU, KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Hukuk fakültesi​ mezunlarının hakim olabilmek için HMGS'ye girmeleri ve en az 70 puan almaları gerekiyor.