HMGS sınav giriş belgelerinin 19 Eylül'de erişime açılması bekleniyor
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS-2024) sınav giriş belgelerinin 19 Eylül’de ÖSYM internet sitesinde erişime açılması bekleniyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi bünyesinde yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı 29 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.
HMGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?
29 Eylül Pazar 10.15 itibarıyla başlayacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, sınav giriş belgelerinin 19 Eylül Perşembe günü ÖSYM internet sitesinde erişime açılması bekleniyor.
HMGS SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi bünyesinde yapılan Hukuk Mesleklerine Geçiş Sınavı (HMGS), 29 Eylül Pazar günü saat 10.15 itibarıyla başlayacak.
HMGS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Avukat, hakim ve savcı gibi mesleklerde görev yapmak isteyen adaylar için zorunlu olan HMGS sınavına; hukuk fakültesi mezunları, yurt dışındaki hukuk fakültesi mezunları ve hukuk fakültesi son sınıf öğrencileri girebiliyor.
HAKİM OLMAK İÇİN HMGS ŞART MI?
Hakim olmak isteyen hukuk fakültesi mezunlarının Hukuk Mesleklerine Geçiş Sınavına (HMGS) girmesi zorunludur.
HMGS HANGİ DERSLER VAR?
Hukuk Mesleklerine Geçiş Sınavı’nda yer alan ana başlıklı konular şu şekilde;
Anayasa Hukuku
Anayasa Yargısı
İdare Hukuku
İdari Yargılama Usulü
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku
Hukuk Yargılama Usulü
İcra ve İflas Hukuku
Ceza Hukuku
Ceza Yargılama Usulü
İş Hukuku
Vergi Hukuku
Vergi Usul Hukuku
Avukatlık Hukuku
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Türk Hukuk Tarihi
Dur ihtarına uyma polise silah göster poliste ateş edince cezalandirilmasini sen önce kaçana sor niye kac tigini neden silah çektiğini onun hesabını verin