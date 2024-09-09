HMGS sınav giriş belgelerinin 19 Eylül'de erişime açılması bekleniyor

09 Eylül 2024 09:43 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:44

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS-2024) sınav giriş belgelerinin 19 Eylül’de ÖSYM internet sitesinde erişime açılması bekleniyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi bünyesinde yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı 29 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.

HMGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

29 Eylül Pazar 10.15 itibarıyla başlayacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, sınav giriş belgelerinin 19 Eylül Perşembe günü ÖSYM internet sitesinde erişime açılması bekleniyor.

HMGS SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi bünyesinde yapılan Hukuk Mesleklerine Geçiş Sınavı (HMGS), 29 Eylül Pazar günü saat 10.15 itibarıyla başlayacak.

HMGS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Avukat, hakim ve savcı gibi mesleklerde görev yapmak isteyen adaylar için zorunlu olan HMGS sınavına; hukuk fakültesi mezunları, yurt dışındaki hukuk fakültesi mezunları ve hukuk fakültesi son sınıf öğrencileri girebiliyor.

HAKİM OLMAK İÇİN HMGS ŞART MI?

Hakim olmak isteyen hukuk fakültesi mezunlarının Hukuk Mesleklerine Geçiş Sınavına (HMGS) girmesi zorunludur.

HMGS HANGİ DERSLER VAR?

Hukuk Mesleklerine Geçiş Sınavı’nda yer alan ana başlıklı konular şu şekilde;

Anayasa Hukuku

Anayasa Yargısı

İdare Hukuku

İdari Yargılama Usulü

Medeni Hukuk

Borçlar Hukuku

Ticaret Hukuku

Hukuk Yargılama Usulü

İcra ve İflas Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Yargılama Usulü

İş Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Usul Hukuku

Avukatlık Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Türk Hukuk Tarihi