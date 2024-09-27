HMGS sınavı 130 dakika sürecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

27 Eylül 2024 12:40 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 12:46

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nin (HMGS) kaç dakika süreceği adaylar tarafından merak ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından sınavla ilgili detaylar açıklandı.

Adalet Bakanlığı​ tarafından bu yıl ilk defa düzenlenecek olan HMGS sınavına sayılı günler kaldı. Hukuk Fakültesi'nden mezun olan adayların gireceği sınavın kaç dakika süreceği merak ediliyor. HMGS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK? Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre HMGS sınavına girişler saat 10.00'da sona erecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav toplam 130 dakika sürecek. HMGS SINAVI NE ZAMAN? HMGS sınavı 29 Eylül 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen 17 ilde düzenlenecek. Sınavların yapılacağı iller ise şöyle: Ankara​, İstanbul​, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van.