Hodi Gürkan kimdir öldü mü? Türkiye’nin en yaşlı kadını kaç yaşındaydı?

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki kırsal Binekli’de yaşayan Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan hayatını kaybetti.

Toplam 7 çocuğu olan Gürkan'ın, 110 torunu ve çok sayıda torununun torunu vardı.

Hodi Gürkan’ın cenazesi, Binekli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

TÜRKİYE’NİN EN YAŞLI KADINI KAÇ YAŞINDAYDI?

Nüfus kayıtlarına göre Gürkan, 1 Temmuz 1894 doğumluydu.

Hodi Gürkan, 131 yaşındaydı.

Gürkan, ailesine göre sağlıklı bir yaşam sürdü.

Türkiye’nin en yaşlı kadının yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.