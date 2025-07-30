Hodi Gürkan kimdir öldü mü? Türkiye’nin en yaşlı kadını kaç yaşındaydı?

İstanbul
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki kırsal Binekli’de yaşayan Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan hayatını kaybetti.
Toplam 7 çocuğu olan Gürkan'ın, 110 torunu ve çok sayıda torununun torunu vardı.
Hodi Gürkan’ın cenazesi, Binekli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
Nüfus kayıtlarına göre Gürkan, 1 Temmuz 1894 doğumluydu.
Hodi Gürkan, 131 yaşındaydı.
Gürkan, ailesine göre sağlıklı bir yaşam sürdü.
Türkiye’nin en yaşlı kadının yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.